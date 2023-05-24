14-летняя школьница, которую вместе с одноклассницей сбил водитель Damas около школы №21 в Алмалыке, скончалась. Эту информацию «Газете.uz» подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

ДТП произошло 15 мая по причине того, что водитель проехал на красный свет светофора и сбил учениц, переходивших дорогу на перекрёстке.

Пострадавших тогда доставили в центральную больницу Алмалыка, у одной из девочек были зафиксированы травмы.

Что касается другой школьницы, она получает лечение и готовится к выписке, уточнили в Генпрокуратуре. Следствие продолжается.