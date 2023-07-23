17 июля Telegram-канал Effect.uz опубликовал видео, на котором хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов отчитывает руководителей хлопковых кластеров в посёлке Хазарбаг Денауского района за неправильный уход за хлопчатником. Видео, по всей видимости, было снято кем-то из представителей хокимията.

На видео видно стоящих руководителей некоторых кластеров и должностных лиц, в том числе в форме правоохранительных органов. Хоким ругает кого-то за неправильный полив, заросшие сорняками поля, отсутствие навоза.

«Куда ты смотришь, эй, ты распределяешь деньги своей тёти? Почему не удобряешь? Почему не делаешь чеканку, если у тебя кластер? Где люди? Э, бессовестные вы все… Ни на одном поле нет навоза. На всех полях пауки и клещи», — заявляет хоким.

21 июля этот же канал опубликовал другую часть видео. На нём хоким поручает кого-то взять под стражу. СМИ предположили, что речь идёт о фермере.

«Ходишь тут как мошенники, фасонишь. Наплевал на всё. Гори Денау огнём. Э, мошенник-хоким. Я в жизни не видел такого бессовестного хокима, которому море по колено, бессовестный. Слепой видит слепого в темноте. Все вы друг друга стоите», — заявляет Улугбек Косимов. Effect.uz пишет, что хоким обращается к заместителю хокима (вероятно, района) Алишеру Алимардонову. В интернете человек с таким именем указан бывшим руководителем фермерских хозяйств.

«Убили и уничтожили вы Денау. Он позади всех районов по всем показателям. Опозорили, похоронили Денау… Записывай, Илхом, друг, сегодня возьмёшь под стражу (неразборчиво). Бессовестный. Хочет — приходит на работу, не хочет — не приходит. Ты тоже, Алишер, шатаешься без дела, непонятно, чем занимаешься. Играете тут все, бессовестные. Я тут провёл всего день, и волосы дыбом встают. Всё пустили на самотёк», — говорит хоким.

В тот же день, 21 июля, пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области сообщила, что видео было снято 4 июля, когда Улугбек Косимов проводил собрание с участием должностных лиц и руководителей фермерских хозяйств.

«На собрании хоким области подверг критике наличие проблем, связанных со своевременным и качественным проведением агротехнических мероприятий на хлопковых полях некоторых фермерских хозяйств района, нецелевым использованием выделенных ресурсов, и поручил должностным лицам изучить имеющиеся факты и дать правовую оценку незаконным действиям», — сообщили в пресс-службе.

«После собрания же руководителям фермерских хозяйств, действиям которых было поручено дать правовую оценку, была предоставлена возможность исправить свои недостатки, и имеющиеся проблемы были устранены в короткие сроки. Ни один руководитель фермерского хозяйства не был взят под стражу», — заявили в областной администрации.

Улугбек Косимов в 2021—2022 годах работал прокурором Ташкента, в декабре прошлого года стал и. о. хокима Сурхандарьи.

В январе текущего года «Газета.uz» писала, что по его поручению в Денауском районе (он когда-то был здесь хокимом) для посадки хлопчатника были вспаханы поля, на которых росли капуста, морковь и лук. На появившемся тогда видео и. о. хокима поручает вспахать все поля, даже если там применяется севооборот (когда после одной культуры высаживается другая для эффективного использования земли).

Он также отчитывает хокима, прокурора и руководителей других секторов района и поручает вызвать в Термез в полночь руководителя одного из кластеров. Потом он добавляет: «Вообще, он не имеет права заходить на территорию хокимията. Пусть ждёт в Термезе. Я скажу, куда и когда вызвать».





Фермеры просили дать время, чтобы собрать урожай, как они делают каждый год, но поля были вспаханы прямо с урожаем. Они называли это несправедливостью, но боялись открыто выражать позицию из опасения, что у них отберут земли. Видеоотчёты вспашки полей регулярно отправлялись и. о. хокима.

В марте текущего года Улугбек Косимов был утверждён хокимом Сурхандарьи.