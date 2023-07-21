США ввели блокирующие санкции против Уральской горно-металлургическую компании (УГМК) в России. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило лицензию, предписывающую свернуть операции с УГМК и подконтрольными ей компаниями до 18 октября.

В «чёрный» список (SDN-list) включены также входящие в группу Уральской ГМК компании «Уралэлектромедь» и «УГМК-ОЦМ».

УГМК — российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В марте 2022 года УГМК заявила, что основатель компании Искандер Махмудов (занимает 21-е место в рейтинге российских миллиардеров в списке Forbes с состоянием в 7,3 млрд долларов США) и Андрей Бокарев (47-е место, 2,7 млрд долларов) перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК, УК «Кузбассразрезуголь», АО «Восточный порт» и АО «Ростерминалуголь», а также вышли из состава советов директоров указанных компаний". Через месяц Махмудов и Бокарев были включены в санкционный список Великобритании.

В начале июня Forbes со ссылкой на финансовый отчёт УГМК за 2022 год сообщил, что новым бенефициарным владельцем компании стал Данияр Камилов, сын бывшего министра иностранных дел Узбекистана, ныне заместителя секретаря Совета безопасности при президенте Абдулазиза Камилова.

США также включили в санкционный список бывшего главу Счётной палаты России и ныне советника по корпоративному развитию в «Яндексе» Алексея Кудрина, Тинькофф Банк и оборонные заводы.