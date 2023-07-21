В пресс-службе президента Узбекистана отреагировали на статью «Газеты.uz» о том, что строить путепровод на пересечении улиц Батыра Закирова и Навои в Ташкенте — спорное решение, которое должно быть пересмотрено.

«В городе остро стоит вопрос пробок. И с каждым годом ситуация усугубляется. Если и будет такой проект, то к его разработке будут привлечены лучшие специалисты и, естественно, будет учитываться мнение общественности. А сейчас делать какие-то выводы или предположения преждевременно», — заявил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Накануне пресс-служба главы государства сообщила, что президент Шавкат Мирзиёев во время поездки по столице подчеркнул необходимость строительства путепровода на пересечении этих улиц.

Помимо «Газеты.uz», с критикой проекта выступили урбанисты и ряд интернет-активистов, пишущих на общественно-политические и экономические темы: