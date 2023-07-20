Второй Саммит в формате «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива» состоится в Самарканде. Такое решение одобрили участники первого саммита в Джидде (Саудовская Аравия) 19 июля.

В мероприятии участвовали наследный принц, председатель Кабинета министров Саудовской Аравии, президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, эмир Катара, премьер-министр ОАЭ, заместитель эмира, наследный принц Кувейта, заместитель премьера Омана и специальный представитель короля Бахрейна.

На саммите были рассмотрены вопросы развития политического диалога, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, укрепления культурно-гуманитарных связей, а также региональной и международной политики.





Выступление Шавката Мирзиёева

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, в своём выступлении Шавкат Мирзиёев отметил глубокую историческую взаимосвязанность народов Центральной Азии и региона Залива, в основе которой тесные торговые отношения, общие ценности и традиции, а также религия.

Характеризуя сложившуюся в мире ситуацию, президент отметил, что, «несмотря на современные риски и вызовы, оба региона продолжают оставаться пространством мира, стабильности и прогресса».

Отметив, что в последние годы отношения Узбекистана со странами Залива поднялись на качественно новый уровень, Шавкат Мирзиёев предложил расширить взаимодействие между двумя регионами в ряде приоритетных направлений.

В политической сфере президент Узбекистана отметил важность развития широкомасштабного сотрудничества в различных форматах. Он предложил изучить вопрос разработки многостороннего Соглашения о дружбе, региональной взаимосвязанности и сотрудничестве.

В сфере сотрудничества в области высоких технологий и инвестиций Шавкат Мирзиёев выступил за создание платформ и рабочих механизмов сотрудничества в области инноваций, искусственного интеллекта, «зелёной» экономики, цифровизации, «умного» сельского хозяйства, нано- и биотехнологий. Он выдвинул инициативу о создании Совместного совета инвесторов с участием представителей бизнеса и проведения его первого заседания в Самарканде. Президент также предложил принять отдельную «дорожную карту» для совместной реализации проектов в области «зелёной» энергетики.

Третье направление — усиление торговой и транспортной взаимосвязанности. Шавкат Мирзиёев подчеркнул актуальность создания зоны свободной торговли со странами Залива, гармонизации технических регламентов и развития электронной торговли. В связи с этим он предложил проработать вопрос подписания многостороннего Торгового соглашения.

Президент выступил за применение благоприятных тарифов при использовании Срединного транспортного коридора, широкое задействование существующих мультимодальных маршрутов, увеличение прямого авиасообщения с использованием мер субсидирования. Он также призвал партнёров принять активное участие в проекте строительства Трансафганской железной дороги, которая соединит государства Залива с Центральной Азией по кратчайшему маршруту.





В сфере экологии и изменение климата Шавкат Мирзиёев отметил важность разработки международной Программы совместных исследований на базе Университета по изучению окружающей среды и изменения климата Центральной Азии, который открывается в Узбекистане.

В сфере туризма президент предложил создать единое безвизовое туристическое пространство «Залив — Центральная Азия», современные кластеры и совместные турпродукты, а также провести форум ведущих туроператоров двух регионов в городе Хиве, который объявлен Туристической столицей исламского мира в 2024 году.

Отдельно Шавкат Мирзиёев затронул вопрос совместной борьбы в рамках Организации исламского сотрудничества со случаями исламофобии, наблюдаемыми в мире.

Он также указал на необходимость укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом и наркотрафиком, а также по защите молодёжи от распространения этих угроз через интернет и другие каналы.

Президент Узбекистана затронул вопросы мира в Афганистане: «Наши регионы должны проявлять активность и с высоких трибун привлекать внимание всего мирового сообщества к проблемам Афганистана с тем, чтобы облегчить жизнь афганского народа».

На полях саммита Шавкат Мирзиёев провёл встречу с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. По итогам встречи президент Узбекистана посетил Мекку и совершил обряд умры.