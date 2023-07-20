Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, 18−19 июля бывший в Саудовской Аравии с первым после избрания на должность главы государства зарубежным визитом, во второй день визита посетил город Мекку.





«19 июля — в первый день месяца мухаррам нового 1445 года по хиджре глава нашего государства облачился в особое одеяние ихрам и совершил обряды умры. Лидеру нашей страны была оказана великая честь войти в священную Каабу и прочитать в ней намаз», — говорится в сообщении пресс-службы президента.





«В соответствии с арканами ислама Шавкат Мирзиёев семь раз совершил таваф, то есть обход вокруг Каабы, а также семь хождений между холмами Сафа и Марва. Были прочитаны дуа с просьбой о процветании нашей Родины, мире и благополучии нашему народу, счастье и светлом будущем всех наших соотечественников и молодого поколения», — отмечается в сообщении.

«Следует отметить, что именно сегодня состоялась церемония смены кисвы — традиционного покрывала Каабы», — добавили в пресс-службе президента.

Напомним, Шавкат Мирзиёев совершал обряд умры в августе прошлого года во время государственного визита в Саудовскую Аравию.

Президент Узбекистана участвовал в первом Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» в Джидде. До начала саммита умру также совершил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.