Агентство статистики при президенте Узбекистана после публикации обновлённых минимальных потребительских расходов (МПР) населения, используемых для определения черты бедности в стране, подверглось критике.

В ответ Статагентство сообщило, что рассчитывает минимальные потребительские расходы (МПР) населения на основании положения, утверждённого правительством (ПКП-544). Порядок разработан на основе международного опыта в сотрудничестве с Министерством экономического развития и сокращения бедности и экспертами Всемирного банка.

Согласно вышеуказанному постановлению правительства, агентство должно было объявить показатель до 20 января. Но в конце февраля было принято ещё одно постановление Кабмина, согласно которому публикация показателя была перенесена на июль. По закону в случае расхождений между нормативно-правовыми актами, обладающими равной юридической силой, действуют положения документа, принятого позднее.

Минимальные потребительские расходы на 2023 год рассчитывались, исходя из требований пункта 16 положения, то есть год, в котором рассчитан показатель, является базовым годом, а минимальные расходы на следующий год индексируются исходя из среднегодового уровня цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, пояснили в агентстве.

В частности, инфляция в 2022 году составила 12,3%, продовольственные товары подорожали на 15,6%, непродовольственные — на 10,7%, а услуги — на 8,3%.

Показатель минимальных потребительских расходов рассчитывался в рамках результатов обследования 10,6 тысячи домохозяйств в 2021 году (в 2020 году их было 5400). При этом участвующие в опросе домохозяйства были разделены на 10 групп по размеру расходов, и из этих семей было выделено 30% домохозяйств с наименьшими расходами (доходами).

На основании данных, полученных в результате опроса, минимальные потребительские расходы на необходимое ежедневное потребление продуктов питания (2200 ккал), непродовольственных товаров и услуг в месяц составили 498 тысяч сумов на человека. Спустя полтора года показатель увеличен на 14% — до 568 тысяч сумов на человека в месяц (18,9 тысячи сумов в день).

Агентство статистики считает, что данные, опубликованные финансистом Отабеком Бакировым, «представлены неверно и не основаны на каких-либо фактах». В частности, он писал, что накопленная инфляция с момента последнего обновления показателя (с января 2022 года по июнь 2023 года) превысила 16,1%, продовольственная инфляция — 20,3%, а номинальные доходы на душу населения увеличились не менее чем на 28%.

По его словам, определение показателя ниже уровня инфляции приводит к тому, что «бедный становится ещё беднее», а также сокращает объём расходов государства на социальные выплаты (декретные деньги, некоторые пособия и другие, которые привязаны к МПР).

Статагентство отмечает, что по итогам 2022 года номинальный доход на душу населения увеличился на 19,8%. «Во избежание подобных недоразумений следует пользоваться официальными статистическими данными Агентства статистики», — говорится в сообщении.

Отабек Бакиров просит агентство рассчитать показатель с января, как это было установлено постановлением правительства. По его мнению, при объявлении минимальных потребительских расходов в январе, нуждающиеся в социальной помощи получили бы за шесть месяцев на 420 тысяч сумов больше (на 70 тысяч сумов больше ежемесячно).