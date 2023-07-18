Шайхантахурский районный суд Ташкента по уголовным делам 18 июля начал рассмотрение уголовного дела о журналистах, предположительно связанных c Telegram-каналом Kompromatuzb, где публиковались или сообщалось о возможной публикации компрометирующих материалов на должностных лиц.

Как сообщает Kun.uz, судья Толибжон Обидов по ходатайству подсудимых решил перевести разбирательство в закрытый режим.

«Газета.uz» ещё 11 июля через источника узнала, что рассмотрение дела могут перевести в закрытый режим.

В закрытом режиме могут рассматриваться дела о преступлениях лиц, не достигших 18-лет, а также другие дела с целью предотвратить разглашение сведений о личной жизни граждан либо сведений, унижающих их честь и достоинство, и в случаях, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля или других лиц, участвующих в деле, а также членов их семей или близких родственников.

Как мы сообщали ранее, ответчиками по делу выступают журналист и директор издания Human.uz Хуршид Далиев, пресс-секретарь Министерства занятости и сокращения бедности Мавжуда Мирзаева, пресс-секретарь компании «Узбекнефтегаз» Сиявуш Хошимо и гражданин Ахмадулло Ахмаджонов.

Согласно обвинительному заключению, по делу проходят 19 пострадавших и 10 гражданских истцов, ущерб которым оценён в сумму 5,14 млрд сумов. В их числе бывший министр занятости и трудовых отношений и первый заместитель министра занятости и сокращения бедности Нозим Хусанов (покинул пост в апреле), бывший директор Агентства по внешней трудовой миграции Афзал Ирматов, задержанный в марте, генеральный директор Агентства «Узбекчорванасл» при Государственном комитете ветеринарии и животноводства Бахтиёр Атамурадов, пресс-секретарь хокима Самаркандской области Манучехр Мирзаев, проректор Бухарского инженерно-технологического института по научным делам и инновациям Мирзо Шарипов, директор компании CIBGROUP Уйгун Турсунходжаев и другие.