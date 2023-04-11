Нозим Бахтиёрович Хусанов освобождён от должности первого заместителя министра занятости и сокращения бедности Узбекистана, сообщило УзА. Причины не уточняются.

Он был назначен на этот пост в конце декабря 2022 года, когда была объявлена административная реформа и реорганизованы министерства. До этого с сентября 2019 года он работал министром занятости и трудовых отношений.

Нозим Хусанов (1976 г. р.) — выпускник Ташкентского автодорожного института (1997), Ташкентского финансового института (2002) и Академии государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана (2007). В 2018—2019 годах работал хокимом Сергелийского района Ташкента.