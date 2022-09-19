22-летняя Махса Амини скончалась через несколько дней после ареста иранской полицией в Тегеране. Она была задержана за несоблюдение правил ношения хиджаба, сообщило информационное агентство Ирана. Отмечается, что хиджаб был надет неправильно и не полностью прикрывал волосы девушки.

Полиция опубликовала видео, снятое камерами полиции, на котором видно, как девушка внезапно падает на стул во время разговора с женщиной-полицейским в полицейском участке. После этого она была отправлена в больницу и после двух дней в коме скончалась.

В заявлении полиции говорится, что у девушки случился сердечный приступ.

Однако родственники погибшей заявляют, что она была совершенно здорова и не испытывала никаких проблем с сердцем, сообщило BBC. Правозащитники также оспаривают достоверность опубликованного видео.

Есть свидетели, которые утверждают, что девушку избили в автозаке, где она находилась вместе с другими задержанными.

В день, когда девушка была задержана, 13 сентября, принявшая её больница в Тегеране заявила, что её привезли «без признаков жизни». Вскоре сотрудников медицинского учреждения начали обвинять в социальных сетях в том, что они «антиправительственные агенты», и сообщение было удалено.

Похороны Махсы Амини состоялись в её родном городе Секкез. Судя по видеокадрам в соцсетях, местные жители собрались ранним утром, чтобы не дать службам безопасности похоронить девушку тайно и таким образом предотвратить демонстрации.

Сообщается, что некоторые женщины, пришедшие на церемонию, начали снимать хиджабы в знак протеста и скандировать: «Смерть диктатору!»

В соцсетях распространяются видео, на которых видно, как участники акции идут к зданию местной администрации. Судя по кадрам службы безопасности открыли по протестующим огонь из огнестрельного оружия. Есть данные о раненых и задержанных.

По данным организации Netblocks, после появления сообщений о смерти Амини сразу в нескольких регионах Ирана, в том числе в Тегеране и в Секкезе, начал пропадать интернет. Многие жаловались, что не могут пользоваться соцсетями, в том числе Instagram и WhatsApp.