Узбекистанка Екатерина Воронина, выступавшая в женском многоборье, завоевала золотую медаль на чемпионате Азии в Таиланде, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Легкоатлетка показала результат 14,62 секунды (892 очка) в беге на 100 метров с барьерами, 1,77 метра (941) в прыжках в высоту, 13,19 метра (740) в толкании ядра, 25,13 секунды (875) в беге на 200 метров, 6,07 метра (871) в прыжках в длину, 51,87 метра (896) в метании копья и в беге на 800 метров — 2:15:68 минут (883), она набрала в общей сложности 6098 очков.

Второе место заняла спортсменка из Индии Свапна Барман — 5840 очков, на третьем месте оказалась японка Юки Ямасаки — 5696 очков.

Таким образом, сборная Узбекистана завершила чемпионат Азии по лёгкой атлетике с 4 медалями — 1 золотой, 2 серебряными и 1 бронзовой. Ранее мы сообщали об успешных выступлениях Сухроба Ходжаева, Фариды Солиевой и Светланы Радзивилл.