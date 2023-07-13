Европейский парламент 13 июля утвердил резолюцию о подавлении СМИ и свободы слова в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

«После тревожного ухудшения демократических стандартов и прав человека в Кыргызстане, ранее считавшейся самой демократической из стран Центральной Азии, депутаты Европарламента призывают кыргызские власти уважать и поддерживать основные свободы, в частности те, которые касаются СМИ и выражения мнений», — говорится в сообщении.

Депутаты Европарламента призвали власти Кыргызстана отозвать и пересмотреть ряд законов и проектов законов, которые, как отмечается в резолюции, не соответствуют международным обязательствам страны и используются для подавления свободы слова в стране. Речь идёт о законах о защите от недостоверной информации и о защите детей от вредоносной информации, а также законопроектах об «иностранных представителях» и о СМИ.

В резолюции также упоминаются случаи с принудительным закрытием Радио «Азаттык», уголовным делом в отношении Kaktus.media и выдворением из Кыргызстана в Россию журналиста-расследователя Болота Темирова.

Кроме того, Европарламент призвал власти Кыргызстана снять обвинения с ряда местных журналистов, прекратив таким образом давление на СМИ.

Документ поддержали 391 депутат, против проголосовали 41 человек.

Резолюция Европарламента не имеет обязательной юридической силы.

В последнем рейтинге свободы слова, опубликованном международной организацией «Репортёры без границ», Кыргызстан опустился с 72-го на 122-е место. Это самое резкое падение среди стран региона.