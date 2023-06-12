Компания Click, представляющая одноимённый платёжный сервис, объединяется с группой компаний Uzum, сообщили представители последней. Соглашение о шагах по слиянию было подписано 12 июня в Ташкенте.

В релизе отмечается, что благодаря интеграции Uzum и Click жители даже отдалённых населённых пунктов страны смогут получить доступ к финансовым сервисам, онлайн-покупкам и другим цифровым продуктам.

Компании планируют преобразовать Click в «суперапп» — одну из ключевых точек входа в экосистему группы компаний. Цифровые продукты и сервисы экосистемы Uzum продолжат работу в привычном для их пользователей режиме, причём жители страны смогут воспользоваться отдельным приложением для решения конкретной задачи, но в то же время у покупателей Uzum Market появятся новые возможности оплаты заказов, в том числе в более чем 180 пунктах выдачи по всей стране.

В релизе отмечается, что Click также продолжит реализацию своих намеченных планов. Кроме того, компании планируют совместный запуск сразу нескольких новых сервисов для решения бытовых задач и развития бизнеса, среди которых — сервис бронирования билетов на железнодорожный, авиа- и автотранспорт, тревел-агрегатор, интеграция с государственными сервисами.

«Наша общая цель — создать экосистему для решения повседневных финансовых и бытовых задач, а также помочь предпринимателям упростить ведение их деятельности посредством внедрения современных финансовых технологий на уровне мировых стандартов», — сказал глава группы компаний Uzum Джасур Джумаев.

Он отметил, что мировые примеры демонстрируют, как объединение платёжных, финтех- и e-commerce сервисов позволяет значительно расширить возможности для потребителей и предпринимателей.

«За 12 лет работы Click собрал одну из лучших команд в стране, результатом работы которой стало лидерство компании на рынке платежей. Пришло время для новых горизонтов. В ходе переговоров с Uzum мы увидели, что наши стратегии и цели совпадают. Поэтому мы, безусловно, рады слиянию с экосистемой и видим в этом большие перспективы: объединение двух крупных игроков с таким широким спектром возможностей позволит приумножить ресурсы друг друга и реализовать новую масштабную задачу — создание продукта, аналогов которому нет в стране», — сказал глава компании Click Улугбек Рустамов.

Он также добавил, что Click продолжит работу над текущими планами: проекту по кредитованию, ряду проектов по интеграции с государственными сервисами, в сфере туризма и многое другое.

Платёжная система Click обрабатывает более 37 миллионов транзакций в месяц, приложение Click скачали более 9 миллионов пользователей iOS и Android, а общее число регистраций, включая Telegram-бот @clickuz и USSD пользователей, составляет более 15 миллионов, что даёт компании около 11 миллионов уникальных пользователей. Собственники Click получат долю акций головной компании группы Uzum, а команда продолжит работу над развитием проекта.

Помимо Click, в экосистему Uzum входят маркетплейс с быстрой доставкой и широким ассортиментом Uzum Market, сервис рассрочки Uzum Nasiya и банковские активы, а также экспресс-доставка из ресторанов и магазинов Uzum Tezkor.