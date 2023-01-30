Пресс-секретарь Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана (бывшее Министерство занятости и трудовых отношений) Мавжуда Мирзаева задержана. Об этом «Газете.uz» сообщила её дочь Зарина Мирзаева.

По её словам, в пятницу утром мать выехала из дома на работу, однако представители правоохранительных органов «остановили автомобиль и забрали её на Гвардейскую» (следственный изолятор Службы государственной безопасности).

«Уже три дня её телефон отключён. Нас не пускают к маме, не дают даже встретиться. Адвокат также не приходит и говорит, что „следователь не поднимает трубку, я всё равно не смогу зайти“. Я не знаю, почему маму привезли сюда и по какой причине её держат. Никто ничего конкретного не говорит. Я очень беспокоюсь за состояние моей мамы», — сказала Зарина Мирзаева.

В последний раз Мавжуда Мирзаева была в Telegram, согласно статусу в мессенджере, 27 января.

Ранее она работала журналистом государственных телеканалов Yoshlar и «Узбекистан 24». Её репортажи также публиковались на сайте Human.uz.

По данным Kun.uz, журналистку могли задержать по делу о Telegram-канале Kompromatuzb. Сейчас Мирзаева допрашивается в следственном изоляторе СГБ, имеется также санкция суда на 10-дневный арест, пишет издание.

27 января сайт Human.uz сообщил о задержании директора издания Хуршида Далиева и главного редактора Муслима Мирзажонова. Сообщается также об обыске в офисе этого СМИ.

Позже юрист, блогер и заместитель генерального директора Национального информационного агентства (УзА) Хушнудбек Худайбердиев заявил, что «журналистов задержали не как сотрудников издания Human.uz, а как администраторов Telegram-канала Kompromatuzb». Утверждается, что владельцы канала подозреваются в вымогательстве, совершении налоговых преступлений и других экономических преступлениях.

В тот же день Служба государственной безопасности сообщила о возбуждении уголовного дела о вымогательстве в отношении директора Human.uz Хуршида Далиева и других лиц, предположительно связанных с Telegram-каналом Kompromatuzb.