Директор издания Human.uz Хуршид Далиев (также автор блога Muxbir Daliev) и главный редактор Муслим Мирзажонов задержаны лицами, которые представились «сотрудниками органов». Об этом сообщило издание в своём Telegram-канале.

Сообщается, что «сотрудники органов» забрали журналистов из их офиса, расположенного в здании Ташкентского государственного аграрного университета.

Двери офиса были взломаны, и сейчас ведётся досмотр содержимого всех носителей информации, говорится в сообщении.

Редакция сайта Human.uz обеспокоена здоровьем и состоянием всех людей, которых «увезли внезапно и без предупреждения». У издания не получается связаться с журналистами.

«Редакция считает данную ситуацию полностью противоречащей политике президента Узбекистана и угрозой свободе слова. Сайт Human.uz просит все СМИ, блогеров и правозащитников помочь в освещении этого срочного сообщения», — призвал коллектив издания.

Кроме того, редакция Human.uz обратилась к правоохранительным органам с просьбой дать официальный комментарий по инциденту.

«Газета.uz» запросила информацию у МВД, ГУВД Ташкента и Генеральной прокуратуры.

Издание сообщило, что офис был опечатан следователем Куйичирчикского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана Э. Абламурадовым.

С 13:30 сайт Human.uz перестал открываться.