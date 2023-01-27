Директор издания Human.uz Хуршид Далиев (также автор блога Muxbir Daliev) и главный редактор Муслим Мирзажонов задержаны лицами, которые представились «сотрудниками органов». Об этом сообщило издание в своём Telegram-канале.
Сообщается, что «сотрудники органов» забрали журналистов из их офиса, расположенного в здании Ташкентского государственного аграрного университета.
Двери офиса были взломаны, и сейчас ведётся досмотр содержимого всех носителей информации, говорится в сообщении.
Редакция сайта Human.uz обеспокоена здоровьем и состоянием всех людей, которых «увезли внезапно и без предупреждения». У издания не получается связаться с журналистами.
«Редакция считает данную ситуацию полностью противоречащей политике президента Узбекистана и угрозой свободе слова. Сайт Human.uz просит все СМИ, блогеров и правозащитников помочь в освещении этого срочного сообщения», — призвал коллектив издания.
Кроме того, редакция Human.uz обратилась к правоохранительным органам с просьбой дать официальный комментарий по инциденту.
«Газета.uz» запросила информацию у МВД, ГУВД Ташкента и Генеральной прокуратуры.
Издание сообщило, что офис был опечатан следователем Куйичирчикского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана Э. Абламурадовым.
С 13:30 сайт Human.uz перестал открываться.