Во вторник, 11 июля, около 14:00 поступила информация о пожаре на территории Майдантольского и Лайлакчинского отделов Чаткальского государственного биосферного заповедника в Бостанлыкском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба МЧС.

По предварительным данным территория возгорания составляет от 10 до 20 га лесного массива.

На место выдвинулись сотрудники специального отряда по ликвидации лесных пожаров МЧС. Задействованы также силы и средства Министерства обороны, Министерства экологии и других профильных структур.

«В ближайшее время пресс-служба МЧС предоставит дополнительную информацию о ходе тушения данного пожара. Ситуация находится под полным контролем», — отмечается в сообщении.

Напомним, 9 июля на территории заповедника уже был предотвращён пожар.