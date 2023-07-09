Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС и Минобороны Узбекистана удалось предотвратить возможный крупный пожар на территории Чаткальского государственного биосферного заповедника в Ташкентской области.

Как сообщила пресс-служба МЧС, небольшое возгорание на территории Майдантальского отдела заповедника произошло накануне вечером 8 июля. Рано утром на место выдвинулся специальный отряд МЧС Узбекистана по борьбе с лесными пожарами.

В процессе также были задействованы силы и средства Министерства обороны, включая два вертолёта с устройствами сброса воды, а также Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

За короткое время очаг возгорания был потушен, тем самым был предотвращён пожар, который мог распространиться на значительной территории лесного массива, отметили в МЧС.

Процесс ликвидации пожара на месте контролировал глава МЧС Абдулла Кулдашев.