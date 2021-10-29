Центральная избирательная комиссия на заседании 29 октября постановила считать Шавката Миромоновича Мирзиёева избранным на должность президента Узбекистана на следующие пять лет, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Согласно окончательным результатам выборов, в голосовании 24 октября из 20 158 907 включенных в список избирателей приняли участие 16 212 343, что составляет 80,4% от общего числа избирателей.

За Шавката Мирзиёева, выдвинутого от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана, проголосовали 12 988 964, или 80,12% от общего числа принявших участие в голосовании.

За Максуду Варисову от Народно-демократической партии Узбекистана голоса отдали 1 075 016 человек, или 6,63% избирателей.

За Алишера Кадирова от Демократической партии «Миллий тикланиш» проголосовали 888 515, или 5,48% избирателей.

За Бахрома Абдухалимова из Социал-демократической партии «Адолат» проголосовали 549 766, или 3,39% избирателей.

За Нарзуллу Обломуродова от Экологической партии проголосовали 670 641, или 4,14% избирателей.

Количество испорченных бюллетеней составляет 39 443, или 0,24%.

Согласно Избирательному кодексу, президент вступает в должность с момента принесения присяги на заседании Олий Мажлиса не позднее двух месяцев со дня официального объявления результатов выборов.

На президентских выборах в 2016 году за Шавката Мирзиёева проголосовали 88,61% избирателей, или 15 906 724 человек.