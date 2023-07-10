Миссии наблюдателей от Содружества независимых государств на досрочных выборах президента Узбекистана на пресс-конференции в понедельник подвела итоги своей работы.

Глава миссии от СНГ Сергей Лебедев отметил, что «все необходимые условия для работы международных наблюдателей в республике были созданы».

Миссия пришла к выводам о том, что выборы 9 июля были проведены в полном соответствии с требованиями Конституции и Избирательного кодекса Узбекистана.

Кроме того, миссия заявила, что «выборы прошли на альтернативной основе, были прозрачными, открытыми, справедливыми и соответствовали принципам проведения демократических выборов, а также обеспечили право граждан Узбекистана на свободное волеизъявление».

Напомним, по предварительным данным, Шавкат Мирзиёев победил на третьих президентских выборах, набрав 87,05% голосов. Робахон Махмудова от партии «Адолат» («Справедливость») получила 4,43% голосов, Улугбек Иноятов от Народно-демократической партии набрал 4,02% голосов, Абдушукур Хамзаев от Экопартии набрал 3,74% голосов.