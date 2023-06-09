Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 9 июня открыло миссию по наблюдению за выборами президента Узбекистана, которые состоятся 9 июля. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Миссия, которую возглавляет Урсула Гачек, состоит из 11 экспертов основной команды, базирующейся в Ташкенте. Ещё 24 долгосрочных наблюдателя будут размещены по всей стране и начнут работу с 14 июня.

Кроме того, БДИПЧ планирует запросить страны-участники ОБСЕ направить 250 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут за несколько дней до выборов.

Миссия оценит проведение выборов на предмет их соответствия обязательствам ОБСЕ и другим международным обязательствам и стандартам для демократических выборов, а также национальному законодательству. Наблюдатели также оценят выполнение предыдущих рекомендаций БДИПЧ по выборам.

Предварительные выводы и заключения миссии будут представлены общественности на следующий день после выборов. Заключительный отчёт выйдет через несколько месяцев после выборов.

Досрочные выборы президента в Узбекистане были объявлены после принятия новой редакции Конституции.