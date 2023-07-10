На брифинге руководства Центральной избирательной комиссии Узбекистана по итогам досрочных выборов президента корреспондент «Америка овози» Навбахор Имамова задала вопросы о том, насколько независим ЦИК и насколько ему могут доверять избиратели. Она также спросила, почему отчёты Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по итогам выборов расходятся с оценками Центризбиркома о демократичности выборов. «Газета.uz» приводит ответы представителей ЦИК с сокращениями.

«Никто не даёт нам указаний»





Навбахор Имамова:

— Мы как международное СМИ стремимся давать об Узбекистане объективную информацию, мы не смотрим на ситуацию только в белом или чёрном цвете. Поэтому уже неделю мы изучаем мнение народа, общественности". По её словам, десятки опрошенных ей узбекистанцев говорили не о «новом» или «демократическом» Узбекистане, а о реальном Узбекистане, в котором они живут.

«Они благодарны президенту Мирзиёеву и даже если они поддерживают его не по всем направлениям, они готовы голосовать за него. Но в Узбекистане, в котором они живут, ограничена возможность выбора, нет политической оппозиции, а люди этого хотят».

Эти избиратели, отметила журналистка, не рассматривают ЦИК «как демократический институт или независимую комиссию» и считают, что его заявления не отражают того, что они чувствуют. «Какой вы видите свою роль? В седьмой год реформ чем отличается комиссия?.. Как вы работаете сейчас? И насколько вы независимы?» (Вторая часть вопроса с ответами — ниже.)





Заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров:

— Независима ли комиссия? Если говорить за себя, то мы не считаем себя зависимыми. Потому что за весь период нашей деятельности ещё никто не оказывал на нас давления, не давал нам указаний. Мы верны закону, мы исполняем требования закона. Мы работаем на основе полномочий, определённых в Конституции и Избирательном кодексе. Если у кого-то есть какой-то факт, какое-либо мнение, это их мнение. Мы знаем, какую работу мы ведём. Естественно, эта работа строится на основе независимости. Избирательный орган везде независим. До сих пор никто не заявлял о том, что мы не независимы.





Секретарь ЦИК Худоёр Маматов:

— У меня просьба к нашей уважаемой журналистке. Когда вы выражаете мнение: «Я говорила с гражданами Узбекистана, и это мнение общества», конечно, это мнение должно отражать мнения объективных, беспристрастных и настоящих представителей общества. Если мы хотим увидеть настоящее мнение всего нашего общества, наших граждан, вчерашние выборы ярко всё показали. Они проявили, что граждане Узбекистана полностью поддерживают политику, которая осуществляется в стране, политику открытости и гласности.

Кроме того, вы сами отметили, что БДИПЧ ОБСЕ в своих выводах всегда критикует ЦИК, не всегда признаёт. Если вам известно, если вы знакомы с выводами, в рекомендациях и выводах миссии бюро по итогам парламентских выборов 2019 года, президентских выборов 2021 года и недавнего референдума даётся очень позитивная оценка деятельности ЦИК, её открытости и прозрачности. Отмечая, что и процессы выборов, и процессы референдума в нашей стране проводились согласно международным избирательным стандартам, они дали рекомендации по отдельным вопросам, которые в нашем законодательстве присутствуют, но, по их мнению, требуют имплементации международных стандартов и дальнейшего развития.

Сидящие в этой аудитории, вчера своими глазами видевшие открытые и прозрачные процессы выборов представители международных миссий, зарубежных государств — их около 800, наши наблюдатели высказывали свои мнения и выводы через СМИ, и большая их часть — позитивные заключения. Конечно, все СМИ свободны в выражении своего мнения, но мы хотели бы попросить, чтобы они, придерживаясь этой свободы, не выходили за рамки объективности и беспристрастности.

«Внедрили более 20 из примерно 30 рекомендаций»

Навбахор Имамова:

— ОБСЕ регулярно в своих отчётах приводит противоположное тому, что заявляет ЦИК. Но ваша комиссия в целом не признаёт эти отчёты. Вы говорите, что у нас прошли демократические выборы, всё по правилам. Они же говорят, что основные демократические требования не соблюдались, да, есть небольшой прогресс, мы работаем. И здесь сотрудничество заканчивается. То есть до следующих выборов эта тема закрыта. Должен же быть какой-то прогресс?





Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев:

— По итогам участия БДИПЧ ОБСЕ в выборах за последние пять-шесть лет по всем их рекомендациям ведётся работа по их имплементации в наше законодательство о выборах. Если говорить о конкретных цифрах, до настоящего времени бюро внесло около 30 рекомендаций и предложений. К настоящему дню в наше избирательное законодательство было имплементировано более 20 из них.

Создана специальная рабочая группа по совершенствованию законодательства с опорой на наши национальные ценности и избирательный опыт. В рабочую группу привлечены очень квалифицированные учёные, эксперты международных организаций, они ведут изучения, и эти изучения продолжатся. Эта работа продолжится в ближайшее время на основе требований нашей обновлённой Конституции. Я считаю, что мы имплементируем подходящие предложения бюро в наше избирательное законодательство…

Члены миссий, прибывших для наблюдения за нашими выборами от международных организаций, на встречах непосредственно на местах и в ЦИК, на основе полученной информации о подготовке к выборам признали, что избирательный процесс был организован на основе высоких демократических требований. Они выражали своё мнение в интервью СМИ, газетам и журналам.

«Мы не можем считать БДИПЧ высшим судьёй»

Заместитель главы ЦИК Бахром Кучкаров:

— Население Узбекистана — 36 миллионов, избирателей — 22 миллиона, значит, у всех могут быть разные мнения. Вчера мы не только по телевидению, но и во время посещения участков видели активность. Активность — это не то, за кого голосовали, в первую очередь, эта активность продемонстрировала интерес к выборам. Из этого и можно делать выводы. Во-вторых, конечно, неправильно говорить, что рекомендации бюро не принимаются во внимание.

Рекомендации принимаются. Если посмотреть на обновлённую Конституцию, исключение ограничения избирательных прав на основании недееспособности лица, исключение ограничения избирательных прав заключённых и изменения в избирательной системе отражают именно рекомендации бюро. Бюро несколько лет говорит об этом. И вот, в обновлённой Конституции это отражено. Кроме того, бюро само в своих выводах признаёт, что Узбекистан внёс изменения в законодательство, исходя из их рекомендаций.

Мы не считаем бюро высшим судьёй, потому что есть и другие миссии [по наблюдению за выборами]. Конечно, мы работаем с бюро, у нас налажено сотрудничество, это подтверждает и само бюро и, конечно, это не работа одного дня. Изменения внедряются постепенно, и Узбекистан, конечно, принимает изменения и рекомендации, которые он считает подходящими, и имплементирует их. Здесь нужно учитывать одну вещь. В этом подходе у Узбекистана есть свои особенности законодательной системы, своя политическая культура, своя правовая культура. Возможно, будет правильно принимать [рекомендации], исходя из этой точки зрения.

«Мы проводим выборы не для того, чтобы понравиться ОБСЕ»





Член ЦИК Шерзодхон Кудратходжа:

— Хочу выступить от имени медиа, я сам председатель Национальной медиа-ассоциации. Навбахор Имамову знаю давно. Но когда два философа спорили, Сократ сказал, что истина для него дороже, поэтому прошу на мои слова не обижаться. Вы живёте в Америке, приехали, видите, поговорить могли максимум с 20−30 людьми. Мы живём в этой стране, я вчера весь день был в Университете [журналистики и массовых коммуникаций] (он является ректором данного вуза — ред.). На избирательный участок в университете пришло более 3000 человек. Кроме того, я посетил и другие места. Настроение людей совершенно другое… Вы сейчас сравнили со временем первой администрации — временами Каримова, будем говорить откровенно. Я с 1999 года работал в пресс-центре ЦИК, поэтому у меня есть и право, и опыт, чтобы сравнивать. [Сейчас] в Узбекистане выборы совершенно другие. Народ это видит.

ОБСЕ — одна из 15 организаций, прибывших [для наблюдения за выборами]. Здесь сидят представители миссий от СНГ, мусульманских стран, всего мира. ОБСЕ [в своих отчётах] только меняет цифры. Узбекистан — независимая суверенная страна — у нас есть свои правила, своя Конституция. Мы проводим выборы не для того, чтобы понравиться ОБСЕ или другой организации. Посмотрите на цифры — это реальный Узбекистан. Вчера у нас были близкие к этому цифры. Например, в наш университет пришло 89% избирателей, 83,5% отдали голос [за Шавката Мирзиёева]…

Я уважаю Навбахор Имамову, но 20−30 человек, с которыми вы говорили на улицах, — люди бывают разных групп, кто-то может быть обижен, кто-то — без настроения, кто-то может мыслить оппозиционно. Но в целом население Узбекистана видит реформы за семь лет, и эти цифры для меня реальны. Я работал с 1999 года с Нажмиддином Комиловым (председатель ЦИК в 1999−2001 годах), Абдурафиком Ахадовым (2001−2004), Буритошем Мустафаевым (2004−2005). Как человек, участвовавший в проведении двух выборов, скажу, что сегодняшний ЦИК независим. Мы здесь общаемся, мне дали слово, я обычный член комиссии, в этом зале звучат критические вопросы, такие как у Навбахор Имамовой, и на них даются ответы, за это никто завтра не будет привлекаться к ответственности. Мы видим свободу…

У людей был выбор. Поэтому я думаю, что наш народ даст объективную и справедливую оценку этим выборам.