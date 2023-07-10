9 июля впервые в истории гимнастки из Узбекистана завоевали медали чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики.

В Клуж-Напока (Румыния), где проходит в эти дни первенство планеты среди юниоров, узбекистанка Анастасия Саранцева завоевала бронзовую медаль в упражнении с обручем, набрав 30,850 баллов.

«Неоднократная победительница и призёр ряда международных стартов, бронзовый призёр Игр стран СНГ 2021 года и чемпионата Азии 2022. В этом году на континентальном первенстве среди юниоров, прошедшем на Филиппинах, Настя стала дважды чемпионкой, завоевав золотые медали в команде и в упражнении с обручем», — отметили в федерации.

В этот же день ещё одну «бронзу» в копилку сборной добавила Мишель Нестерова в упражнении с лентой.

За плечами у юной гимнастки уже две золотые медали, завоёванные в рамках чемпионата Азии на Филиппинах.

Всего в соревнованиях принимают участие 379 гимнасток в индивидуальных упражнениях и 37 команд в групповых из 59 стран мира.