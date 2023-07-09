На 13:00 явка на досрочных выборах президента в Узбекистане составила 52,16%, или 10,052 миллиона из 19,27 миллиона зарегистрированных избирателей, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Наибольшая явка к этому времени зафиксирована в Джизакской области — 59,62%, наименьшая — в столице — 45,1%.





Ранее сообщалось, что в ходе досрочного голосования с 28 июня по 5 июля проголосовало 815,3 тысячи человек, в том числе 180,7 тысячи за рубежом и 634,5 тысячи внутри страны.

Отметим, что во втором сообщении ЦИК о явке общее число избирателей изменено с 19,414 миллиона на 19,27 миллиона (минус 144 тысячи). «Газете.uz» на момент публикации новости не удалось получить комментарий в комиссии. Возможно, в первом сообщении содержалась техническая ошибка.

Председатель Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев на брифинге в 9:00 сообщил, что в общей сложности в списки избирателей на текущих выборах внесено более 19,5 миллионов избирателей. Это число должно включать соотечественников за рубежом.

На референдуме по Конституции в новой редакции, который состоялся 30 апреля, количество зарегистрированных избирателей составило 19,722 миллиона, включая проживающих за рубежом.

На выборах президента 2021 года в списки избирателей было включено 20,158 миллиона человек.