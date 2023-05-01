Центральная избирательная комиссия 1 мая объявила окончательные результаты воскресного референдума по Конституции Узбекистана в новой редакции.

Глава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев на брифинге сообщил, что из-за выявленных серьёзных нарушений были отменены результаты голосования на трёх участках в Ташкенте, Ташкентской и Сырдарьинской областях. В связи с этим в итоги голосования внесены «незначительные изменения».

Явка на референдуме составила 84,5% (предварительно сообщалось о 84,54%),. Всего проголосовало 16 667 097 (было 16 673 189 человек) из 19 722 809 зарегистрированных избирателей. Из них досрочно проголосовали 611 320.

За изменение Конституции проголосовали 90,2% (90,21%) граждан, принявших участие в голосовании, или 15 034 608 человек (было 15 040 055), против — 9,35%, или 1 558 817 (было также 9,35%, или 1 559 200).

Количество бюллетеней, признанных недействительными, составило 73 672 (73 934), или 0,44%.

Согласно законодательству, ЦИК не позднее 10 дней после проведения референдума публикует принятое по его итогам решение на официальном сайте и в официальных источниках. Принятое на референдуме решение (закон) вступает в силу со дня официального опубликования итогов референдума ЦИК. Решение в день официального опубликования итогов референдума для организации его исполнения направляется в палаты Олий Мажлиса и президенту.