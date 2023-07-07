6 июля на одном из заводов в Янгихаётском районе Ташкента состоялась акция сожжения 228,1 тысячи пачек табачной продукции 144 видов, незаконно ввезённой в Узбекистан. За процессом наблюдал корреспондент «Газеты.uz».

Весь этот объём был обнаружен 22 февраля в одном доме в Мирабадском районе столицы. Согласно оценкам, эта продукция могла быть продана за 3,3 млрд сумов.

15 июня суд по уголовным делам Мирабадского района вынес решение об уничтожении контрабандной продукции, как это предусмотрено законодательством.

Рост изымаемых объёмов





Как сообщил на мероприятии заместитель председателя Государственного таможенного комитета Отабек Ибрагимов, в 2022 году органы таможни в 338 случаях предотвратили незаконную реализацию 1,619 миллиона пачек сигарет на сумму 19,8 млрд сумов. По этим случаям было возбуждено 85 уголовных и 235 административных дел, материалы по которым были направлены в суды.

За первое полугодие текущего года было изъято уже 1,61 миллиона пачек сигарет на 37,5 млрд сумов (155 случаев). Было возбуждено 53 уголовных и 90 административных дел.

До настоящего времени было уничтожено более 1 миллиона пачек, изъятых в прошлом году и свыше 100 тысяч пачек, изъятых в этом году.

Пути контрабанды

Незаконная табачная продукция поступает в Узбекистан в основном из Турции, России, ОАЭ, Таджикистана и Кыргызстана, а также других стран. Больше всего контрабандных сигарет изымается в Ташкенте, Наманганской, Ферганской, Ташкентской и Кашкадарьинской областях.

Основная доля изъятых сигарет представляет собой бренды Milano, Esse, Mond, Cavallo, Parlament, Heets и Marlboro.