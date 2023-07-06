Кабинет министров Узбекистана 3 июля увеличила размер компенсации за автомобильный бензин, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

Согласно законодательству, для покрытия части расходов на покупку бензина выделяется ежемесячная денежная компенсация отдельным категориям лиц. К ним относятся участники и инвалиды войны и приравненные к ним лица, а также инвалиды I и II групп вследствие трудового увечья и профзаболеваний, инвалиды I и II групп с детства.

Если до этого сумма этой выплаты составляла 75 тысяч сумов (исходя из 50% стоимости 40 литров наиболее распространённой марки в розничной торговле, без учёта налога с физических лиц на потребление топлива), то второго квартала выплата составит 116180 сумов.

Лица, имеющие право на получение компенсации, могут обращаться в органы, осуществляющие назначение пенсий и пособий.

Компенсационные выплаты за бензин финансируются со стороны АО «Узбекнефтегаз».