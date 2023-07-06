В ночь на 6 июля Россия нанесла удар крылатыми ракетами по украинскому городу Львов. Как минимум четыре человека погибли, ещё 32, включая ребёнка, получили ранения, сообщает МВД Украины.

По данным МВД, ракета попала в многоквартирный жилой дом, разрушив третий и четвёртый этажи в двух подъездах. Спасатели продолжают поиск людей, которые могут оставаться под завалами.

Мэр Львова Андрей Садовый сказал, что ракетный удар этой ночью был одной из самых масштабных атак на Львов с начала войны.

«Очень большие разрушения: разрушены больше 50 единиц жилья, у целых жилых домов просто посносило крыши, разрушения в офисном комплексе, разрушения в школе, в общежитии львовской Политехники. Так выглядит, что сотням и сотням жителей потребуется наша поддержка, потому что повылетали окна», — добавил он.

В Воздушных сил ВСУ сообщили, что удар был нанесён крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Чёрного моря, с надводных носителей и подлодок.

«Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала летели в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад», — говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Удалось уничтожить семь из 10 крылатых ракет «Калибр», остальные три попали «по гражданским объектам в городе Львов», отмечается в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и опубликовал снятое с дрона видео разрушений.