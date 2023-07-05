Ситуация с правами человека в Беларуси «катастрофическая и только ухудшается». Об этом заявила специальный докладчик ООН по этой стране Анаис Марен, представляя свой новый доклад на 53-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 4 июля.

«Белорусское правительство внесло поправки в и без того строгое законодательство, направленные на ликвидацию гражданских свобод, что привело к всплеску политически мотивированных преследований и приговоров, — сказала Марин. — Отсутствие ответственности за нарушения прав человека способствует созданию атмосферы страха среди жертв и их семей».

По оценке ООН, более 1500 человек все ещё находятся под стражей по политически мотивированным обвинениям. С 2020 года в стране ежедневно происходит в среднем 17 произвольных арестов.

Марин отметила, что независимые белорусские СМИ были признаны «экстремистскими организациями» и запрещены, а их сотрудники столкнулись с рейдами, арестами и задержаниями.

«Десятки журналистов и блогеров отбывают длительные тюремные сроки», — подчеркнула она.

Академическая свобода в Беларуси также подвергается «систематическим нападкам», заявила спецдокладчик ООН.

«Идеологический контроль и дисциплинарные меры ограничивают свободу мнений и выражения», — сказала она, добавив, что репрессии ведут к «утечке мозгов» и страну покидают множество учёных и перспективных студентов.

Начальное и среднее образование также подвергается «идеологическому контролю», а в школах вводят обязательные уроки патриотизма.

«Детей отговаривают от выражения собственного мнения, особенно на политические темы. Учителям, детям и родителям грозят последствиями за инакомыслие», — сказала Марин.

По ее словам, свобода мнений также подвергается угрозе, когда люди пытаются высказаться против российского вторжения в Украину или ставят под сомнение роль Беларуси в этой войне.

В 2020 году в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Итоги выборов вызвали в стране массовые акции протеста, продолжавшиеся несколько месяцев и затем жестоко подавленные властями. Лидеры оппозиции были вынуждены либо покинуть страну, либо были осуждены на длительные тюремные сроки.