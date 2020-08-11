В Беларуси в минувшее воскресенье прошли президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко (80,08%), занимающий пост главы страны уже 26 лет.

Основным его соперником стала Светлана Тихановская (10,09%) — супруга арестованного блогера Сергея Тихановского, который сам собирался участвовать в кампании.

После оглашения результатов выборов на улицы Минска и других городов страны вышли несогласные с итогами голосования. Акции протеста переросли в столкновения и обернулись жесткими задержаниями.

По данным МВД, за участие в протестах по стране в ночь на 10 августа были задержаны 3000 человек, передает белорусский портал TUT.by. Несмотря на это, акции продолжились и на следующий день. Число задержанных в ночь на 11 августа пока неизвестно.

Белорусский Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело по факту беспорядков и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. По подозрении в их совершении задержаны 80 человек.





В ходе столкновений погиб один человек. МВД сообщило, что один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. «Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщили в ведомстве.

В стране все еще наблюдаются проблемы с доступом в интернет: соцсети не работают, мессенджеры справляются не все, поисковые системы действуют с перебоями. В ответ на это основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что компания включила «инструменты антицензуры» в Беларуси, чтобы месенджер оставался доступным для большинства пользователей в стране.

За два дня протестов были задержаны и пострадали несколько журналистов. Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалёв перестал выходить на связь около шести вечера 10 августа. Около двух часов ночи 11 августа пропал главный редактор издания «Наша Ніва» Егор Мартинович, он успел прислать SOS-сообщение. На проспекте Пушкина у кинотеатра «Аврора» контузило фотокорреспондента телеканала «Белсат» Татьяну Капитонову. Во время разгона протестов были задержаны журналистки телеканала Алена Щербинская и Татьяна Белашова. В Бобруйске задержали журналиста Алеся Чигиря и его жену Дануту, в Бресте — журналистов Милана Харитонова и Алеся Левчука. Пострадал журналист «Медузы» Максим Солопов. Ночью стреляли в фотокорреспондента Getty Images Михаила Фридмана. Пуля попала в аккредитацию и выпала. Были задержаны корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, вместе с ними в автозаке оказался создатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Позже Старков и Ласенко были освобождены. Семен Пегов находится в изоляторе на Окрестина в Минске.





Светлана Тихановская покинула страну и переехала в Литву. По словам ее доверенного лица Ольги Ковальковой, основную соперницу действующего президента вывезли из страны белорусские власти.

Во вторник Светлана Тихановская видеообращение, в котором сообщила, что «думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение… И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — сказала она.

Ранее Светлана Тихановская подавала жалобу в Центризбирком относительно подсчета голосов, где с ней провели беседу правоохранители. Из здания она вышла через другой вход, после чего до самой ночи отсутствовала информация о ее местонахождении.

Международное сообщество по-разному оценило выборы в Беларуси. Первым с победой Александра Лукашенко поздравил глава КНР Си Цзиньпин, пишет ИА Belta, к нему вскоре присоединились президенты России Владимир Путин и Казахстана — Касым-Жомарт Токаев. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также поздравил Александра Лукашенко с победой.

Глава Украины Владимир Зеленский призвал власти Беларуси и протестующих к открытому диалогу. Он подчеркнул, что эскалация насилия «грозит чрезвычайно горькими последствиями».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает власти страны к сдержанности и уважению права людей на мирные собрания. Он также подчеркнул важность того, чтобы граждане пользовались этим правом мирно и не нарушая закон.

В США заявили, что обеспокоены ситуацией вокруг выборов. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал выборы в Беларуси несвободными и несправедливыми. Правительство призвало власти Беларуси уважать право на мирные собрания и воздерживаться от применения силы, передает ТАСС.

Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс усомнился в честности белорусских выборов. Он также обратил внимание на «повсеместное задержание мирных демонстрантов, активистов и журналистов», поставив под сомнение «всю процедуру досрочного голосования».

В Кабинете Министров Германии заявили, что во время президентских выборов там не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов. «В этой связи вызывает большое сожаление, что Беларусь не предоставила никакой возможности работать наблюдателям ОБСЕ. Политическое руководство страны должно принять волю народа», — отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, которого цитирует TUT.by. По мнению кабмина Германии, Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в Беларуси.