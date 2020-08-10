Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко по предварительным итогам выборов, прошедших 9 августа, набрал 80,23% голосов, заявила глава Центризбиркома страны Лидия Ермошина. Явка избирателей составила 84,23%, сообщил портал TUT.BY со ссылкой на ЦИК.

Светлана Тихановская набрала 9,9%, Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%.





На протяжении всего дня выборов в стране очень плохо работал интернет: пользователи жаловались, что невозможно отправить сообщения в мессенджерах или прочитать новости на интернет-ресурсах.

С утра дня выборов стали поступать сообщения о том, что на въездах в Минск сотрудники ГАИ и военные с автоматами проверяли автомобили.

Избирательные участки открылись в 8:00 и в 20:00 должны были закрыться. Сообщения об очередях на участках начали поступать с самого утра — не только в Минске и городах Беларуси, но и в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Варшаве и Гааге. Из-за образовавшихся очередей некоторые участки продолжили работать и после закрытия, хотя и не все те, где оставались люди, желавшие проголосовать.

Пользователи сообщали, что на участках не хватает бюллетеней, независимые наблюдатели рассказывали о возможном превышении максимальной явки, а кое-где устраивали перерывы для дезинфекции участков.

Заместитель председателя Центризбиркома Узбекистана Махмуд Истамов, возглавлявший миссию наблюдателей от страны, сообщил телеканалу CTV.BY, что выборы проходят в спокойной атмосфере. Центральная избирательная комиссия Беларуси, отметил он, приняла ряд очень правильных мер, чтобы провести эти выборы на высоком организационном уровне, в том числе в условиях пандемии.

«Мы отмечаем, что все избирательные участки, которые мы посетили, они соответствовали тем нормам, которых требует законодательство Республики Беларусь… Для лиц с инвалидностью созданы необходимые условия: имеются пандусы, кабинки, лупы для незрячих и вот эти вот трафареты, которые используются в избирательной практике… Мы можем сказать, что выборы проходят открыто, прозрачно, и люди идут голосовать — голосовать за судьбу своей страны, за будущее своих детей», — подчеркнул Махмуд Истамов.





Глава ЦИК Лидия Ермошина также заявила, что очереди на участках — это провокация, организованная протестным электоратом. «Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика», — сказала глава ЦИК.

Вскоре после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты государственных экзитполов, по которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7%, его главная соперница Светлана Тихановская — 6,8%, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех — 9,2%.

На некоторых участках голоса избирателей распределились в других пропорциях: у Светланы Тихановской либо большинство, либо практически равное число голосов с действующим президентом Беларуси. Один из таких участков — посольство Беларуси в Варшаве. Соратники Тихановской также заявили, что по данным их экзитпола, кандидат набрала более 80%.

Свои предварительные данные обнародовала и платформа «Голос»: за Светлану Тихановскую проголосовали более 80% ее уникальных пользователей. По состоянию на 22:00 9 августа на платформе было зарегистрировано более 1,1 миллиона уникальных пользователей.

После завершения голосования избиратели оставались у своих участков, ожидая итоговых протоколов, многие подходили семьями. У некоторых школ находилось до 200−300 человек.

Тем временем, силовики перекрыли центр Минска. В городе находилось много спецтехники, сотрудников милиции и военных из внутренних войск.





Вечером и ночью по всей стране наблюдались перебои со связью. Сайты интернет-изданий не открывались, не работали мессенждеры и популярные международные сервисы. В Минске не работали службы такси.

Примерно через час после объявления данных официальных и неофициальных экзитполов в Минске и других городах Беларуси начались стихийные митинги. Собравшиеся скандировали «Уходи!», «Наш дом — Беларусь!», «Верым, можам, переможам!» и призывали милицию присоединиться к народу.

Силовики, в свою очередь, начали задержания. Для разгона несанкционированных собраний применялись светошумовые гранаты и водометы.

Ближе к полуночи появилась информация о пострадавших. В Минске автозак въехал в толпу протестующих, стоявших на проезжей части, один человек серьезно пострадал.

Ночью ни в милиции, ни в «скорой» информацию о пострадавших не комментировали.





В областных городах центр также был перекрыт, жителей также задерживали. Правозащитники сообщили, что к полночи в ночь на 10 августа было задержано не менее 120 человек по всей стране. Следственный комитет заявил, что после вчерашних событий возбудили уголовные дела. Пострадавшими названы десятки сотрудников милиции, а правонарушителям, которым предъявлены обвинения, грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.