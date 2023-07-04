Баходиржон Бахромович Сидиков назначен председателем правления «Узбекнефтегаза». С марта он исполнял обязанности главы компании.

До этого он работал руководителем проектного офиса по реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения „Ёшлик I“» Алмалыкского горно-металлургического комбината, а также заместителем председателя «Узбекнефтегаза» по геологии.

Баходиржон Сидиков ранее уже руководил «Узбекнефтегазом» с февраля 2019 года по январь 2020 года.

Решением наблюдательного совета Рустам Чулиевич Шеров сохранил должность заместителя председателя «Узбекнефтегаза» по геологии и добыче (ранее — по добыче и переработке).

Одил Шукурович Темиров, работавший замглавы «Узбекнефтегаза» по вопросам производства, локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий, теперь стал заместителем председателя компании переработке.

Компания «Узбекнефтегаз» не публикует финансовые отчёты с 2020 года, несмотря на то, что этого от акционерных обществ требует законодательство.