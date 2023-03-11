Председателем правления компании «Узбекнефтегаз» назначен Баходиржон Бахромович Сидиков, сообщил Telegram-канал газеты «Янги Узбекистон» при Кабинете министров Узбекистана.
До назначения он работал руководителем проектного офиса по реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения „Ёшлик I“» Алмалыкского горно-металлургического комбината, а также заместителем председателя «Узбекнефтегаза» по геологии.
О новом месте работы Мехриддина Абдуллаева, возглавлявшего компанию с января 2020 года, не сообщается.
Баходиржон Сидиков уже руководил «Узбекнефтегазом» с февраля 2019 года по январь 2020 года.
В начале февраля он был в составе делегации Узбекистана на встрече министров энергетики Узбекистана и Казахстана с главой российской компании «Газпром» в Санкт-Петербурге.
Трудовая деятельность Баходиржона Сидикова
- 1999−2000 — техник ОАО «УзЛИТИнефтегаз»;
- 2001−2004 — инженер-дизайнер, младший научный сотрудник «УзЛИТИнефтегаз»;
- 2004−2006 — инженер 1-й категории, и. о. начальника отдела «УзЛИТИнефтегаз»;
- 2006−2007 — начальник отдела по оценке ТЭО проектов государственного проектного института «Узтяжнефтегазхимпроект»;
- 2007−2009 — начальник отдела развития комплекса ТЭК Министерства экономики;
- 2009−2010 — директор ДП «Нефтегазинвест» при «Узбекнефтегазе»;
- 2010−2011 — заместитель директора по корпоративным вопросам СП Uzbekistan GTL;
- 2011−2012 — директор по корпоративным вопросам СП Uzbekistan GTL;
- 2012−2016 — финансовый директор в СП Uzbekistan GTL;
- 2016−2017 — начальник главного управления прогнозирования, ресурсов и инвестиционных программ «Узбекнефтегаза» — директор ООО «Нефтегазинвест»;
- 2017−2017 — начальник департамента по перспективному развитию и инвестициям «Узбекнефтегаза» — директор «Нефтегазинвеста»;
- 2017−2018 — заместитель председателя правления по перспективному развитию и инвестициям «Узбекнефтегаза»;
- 2018−2019 — руководитель Информационно-аналитического департамента по вопросам геологии, топливно энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета министров.