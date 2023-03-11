Председателем правления компании «Узбекнефтегаз» назначен Баходиржон Бахромович Сидиков, сообщил Telegram-канал газеты «Янги Узбекистон» при Кабинете министров Узбекистана.

До назначения он работал руководителем проектного офиса по реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения „Ёшлик I“» Алмалыкского горно-металлургического комбината, а также заместителем председателя «Узбекнефтегаза» по геологии.

О новом месте работы Мехриддина Абдуллаева, возглавлявшего компанию с января 2020 года, не сообщается.

Баходиржон Сидиков уже руководил «Узбекнефтегазом» с февраля 2019 года по январь 2020 года.

В начале февраля он был в составе делегации Узбекистана на встрече министров энергетики Узбекистана и Казахстана с главой российской компании «Газпром» в Санкт-Петербурге.

Трудовая деятельность Баходиржона Сидикова