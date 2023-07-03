В субботу, 1 июля, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали ещё два столичных велосипедиста. «Газета.uz» продолжает сообщать о таких инцидентах, чтобы привлечь внимание властей к отсутствию должной велоинфраструктуры и рискам, которым ежедневно подвергаются велосипедисты на улицах и дорогах Узбекистана.

Первый инцидент произошёл в Мирзо-Улугбекском районе на перекрёстке улиц Темура Малика и Газалкент, второй — недалеко от магазина «Универсам» на Юнусабаде. Пострадавшие велосипедисты рассказали «Газете.uz» подробности на условиях анонимности. Первый велосипедист не имеет претензий к водителю, возместившему ущерб. Второй сказал, что не хочет огласки по личным причинам.

Велосипедист А. А. ехал по улице Темура Малика в 20:00, когда произошло столкновение с автомобилем Matiz.

«Я проезжал на зелёный свет светофора прямо. Откуда ни возьмись, с противоположной стороны дороги Matiz начинает совершать поворот налево [на улицу Газалкент]. Получилось так, что он боком перегородил мне дорогу», — рассказал пострадавший.

Велосипедист врезался передним колесом в боковую заднюю часть автомобиля, по инерции ударился плечом о машину, а затем отлетел на асфальт. Мужчина отделался ссадинами на руке, колене и ушибами лучезапястья.

Водителем Matiz оказался сотрудник дорожно-патрульной службы. Он попросил не оформлять ДТП и отвёз спортсмена в травматологию, погрузив велосипед в салон машины. Он заплатил за медосмотр и необходимые лекарства 500 тысяч сумов, а также возместил ущерб за разбитый велосипед — 3 млн сумов.

«К водителю претензий не имею. Он меня не „кинул“ и не торговался», — заявил пострадавший.

С А. А. подобный инцидент произошёл впервые, однако он, как и другие велосипедисты, говорит, что в городе в целом ездить на велосипеде небезопасно.

«Изменить ситуацию можно, если выделить на автомобильной дороге отдельную полосу для велосипедистов и на всей протяжённости огородить её, например, столбиками. Стоит также ужесточить наказание за опасную езду. Заядлых лихачей нужно сажать на 15 суток», — считает пострадавший.

Во втором случае несовершеннолетний велосипедист B. B. ехал возле заправки IBR в сторону «Универсама» 1 июля в 19:30.

«Посмотрел налево — машины на заправку не заезжали. Еду дальше. Там был мокрый асфальт. В последний момент со стороны, откуда на заправку заезжают машины, медленно выехал Matiz и остановился на „зебре“. Я нажал на тормоза. Из-за мокрого асфальта потерял сцепление и завалился набок, а велосипед полетел в машину», — рассказал пострадавший.

Велосипедист получил ссадины на руке и бедре. У автомобиля сломался колпак диска. Подобрать его вышел водитель, который тоже оказался сотрудником правоохранительных органов. Мужчина был в форме. По словам В. В., он молча забрал колпак, отодвинул велосипед в сторону, сел в машину и уехал.

Место ДТП.

Пострадавший запомнил номер автомобиля, но писать заявление не собирается. «Считаю, что интервью вам достаточно. Серьёзных травм не имею», — сказал молодой человек.

Велосипедист рассказал, что уже однажды попадал в небольшую аварию. По его словам, безопасных улиц в городе нет.

Администратор Facebook-сообщества «Велотерапия» Юрий Храмов рассказал, что из-за опасной дорожной ситуации и учащения ДТП с велосипедистами многие триатлонисты в последнее время опасаются выезжать на тренировки.

Ранее «Газета.uz» писала, что 18 июня велосипедиста Николая Сдержикова на трассе Ташкент-Чарвак сбила машина. Водитель не остановился помочь. На этой трассе велосипедистов сбивают регулярно.

В конце мая ДТП здесь произошло с чемпионкой Азии среди юниоров по велошоссе Анной Кусковой. Она ехала по улице Янги Узбекистон с сокомандником. На пересечении улицы с трассой Ташкент-Чарвак, где машинам разворот запрещён, один автомобиль развернулся и наехал на неё.

На Анну Кускову также наезжал автомобиль в сентябре 2022 года. Тогда спортсменка получила очень серьёзные травмы.По словам очевидцев, время ДТП водитель смотрел в телефон.

