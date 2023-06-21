Администратор сообщества велолюбителей Юрий Храмов в публикации Facebook заявил, что на трассе Ташкент-Чарвак регулярно сбивают спортсменов. Его сообщение появилось после того, как утром 18 июня неизвестный водитель сбил велосипедиста Николая Сдержикова на этой магистрали и скрылся с места ДТП.

«Газета.uz» связалась с Юрием Храмовым и узнала, что в конце мая ДТП здесь произошло с чемпионкой Азии среди юниоров по велошоссе Анной Кусковой. Редакция поговорила со спортсменкой.

«Как после такого тренироваться?»

Анна Кускова рассказала, что 27 мая она ехала по улице Янги Узбекистон вместе со своим сокомандником. Спортсмены развернулись на пешеходном переходе на пересечении этой улицы с трассой Ташкент-Чарвак.

«Там машинам нельзя разворачиваться. Все нас пропускали, но одна машина развернулась и наехала на меня», — рассказала спортсменка.

Скриншот из видео.



«Когда я упала и он начал меня переезжать, я сразу вспомнила прошлый раз. Это было очень похоже на прошлый раз. У меня сначала была паника, я подумала: „Как это может происходить снова?“, а потом взяла себя в руки и вытолкнула, хотя у меня голова уже была под машиной. Я выползла, стёрла кожу на ноге. Там стоял гаишник, он всё видел. Но я особо не пострадала и велосипед целый», — рассказала Анна Кускова.

Скриншот из видео.



«Как бороться за свою жизнь? Как после такого тренироваться?» — задалась спортсменка вопросом в Instagram-сторис, опубликованном в день происшествия (видео было доступно в течение суток).

В аналогичное ДТП Анна Кускова попала 10 сентября 2022 года. Тогда спортсменка получила очень серьёзные травмы.

«Была обычная тренировка. Мы работали в гору в районе Сиджака (Бостанлыкский район — ред.). Тренер стоял в двух километрах выше. Мы должны были подняться, развернуться около тренера, поехать вниз, развернуться и снова ехать наверх. Впереди меня ехали люди, сзади тоже. Я ехала, ничего не нарушая и неожиданно почувствовала сильный удар сзади. От этого у меня поднялось переднее колесо и велосипед повело вправо, меня — влево», — рассказала Анна Кускова.

«Я упала и почувствовала, что меня начинает переезжать переднее колесо машины. Он остановился, когда переехал меня передним колесом. Мои сокомандники стали сразу звонить тренеру. Водитель вышел из машины и попытался вытащить меня. Я начала давать знаки, чтобы меня не трогали, потому что мне было очень больно дышать, если меня трогали. Девочки сказали водителю, чтобы он не трогал меня».

Анна Кускова в Глазго за несколько недель до ДТП. Фото: Instagram.



Когда приехал тренер, он сразу вызвал «скорую», продолжила Анна Кускова. Бригада приехала через 10−15 минут.

«В это время у меня внутри всё очень болело. „Скорая“ отвезла в ближайшую больницу в Газалкент. Сразу сделали рентген и повезли в операционную. Всё это произошло в 10 утра, а очнулась я в 11 вечера после операции», — рассказала спортсменка.

Ей диагностировали разрыв поджелудочной железы, ушибы органов брюшной полости и мягких тканей, внутреннее кровотечение. Она потерял два литра крови. Девушка провела в больнице два месяца и несколько месяцев ходила со стомой.

«Первые двое суток были очень тяжёлыми. Потом меня перевезли в Ташкент. Первые четверо суток в реанимации я не спала абсолютно, это было просто невозможно: болело всё постоянно, мне кололи обезболивающее каждые четыре часа», — рассказала Анна Кускова.

По её словам, родных она смогла увидеть только через пять суток в стационаре, а первые 10 дней ей нельзя было есть и пить. Девушка принимала обезболивающие в течение месяца.

Анна Кускова. Фото: Instagram.



Анна Кускова рассказала, что уголовный суд обязал водителя возместить стоимость велосипеда, поскольку он государственный. «Мне он ничего не выплатил. Он заплатил 15 млн за лекарства, а мы потратили больше 45 млн», — рассказала спортсменка.

Директор Международного спортивного клуба профессиональных велосипедистов Фаррух Худойкулов рассказал, что по словам очевидцев и сокомандников Анны, во время ДТП водитель смотрел в телефон. Стоимость велосипеда (более 12 тысяч евро) он не возместил. Для лечения спортсменки Федерация велоспорта привлекала средства спонсоров, отметил Фаррух Худойкулов.

«Она сейчас входит в строй. Но до ДТП она прекрасно показала себя на многих соревнованиях в Европе, ей поступили два предложения о подписании контракта с европейскими велоклубами. У них с Яниной (старшая сестра Анны, чемпионка Азии — ред.) семейный талант», — сказал Фаррух Худойкулов.

О причинах ДТП с велосипедистами

Фаррух Худойкулов рассказал, что в 2022 году в районе Каракамыша, где профессиональные спортсмены тренируются на треке, водитель, несмотря на ограничение скорости и знаки, наехал на другого спортсмена, а в 2021 году на трассе Ташкент-Чарвак водитель насмерть сбил одного из ветеранов велоспорта.

«Статистики ДТП с участием велосипедистов у меня нет, но когда проходило заседание рабочей комиссии по развитию велоспорта, представители МВД называли цифры. Они меня очень встревожили, — сказал Фаррух Худойкулов. — Замминистра обещал нашему тренеру Людмиле Васильевне всячески содействовать в обеспечении безопасности спортсменов. Наверное, имелось в виду установить знаки», — предположил глава международного спортклуба.

Иллюстративное фото: Федерация велосипедного спорта.

По его словам, условия для тренировки спортсменов в Узбекистане есть, трасса Ташкент-Чирчик вполне для этого подходит. Спортсмены знают, как вести себя в дороге, поскольку им регулярно проводят инструктаж, заявил Фаррух Худойкулов.

«Но хромает соблюдение законов, правоприменительная практика. У нас законы совершенны, я считаю. Да, есть упущения. Но граждане должны осознавать, что наказание будет неизбежным, а не так, что одним штрафы выписывают, другим — нет, одни нарушения видят, другие — нет», — отметил он.

Вариант физически отделить проезжую часть от обочины на трассе Ташкент-Чарвак Фаррух Худойкулов назвал абсурдным.

«До каких пор мы будем отгораживаться стенами и заборами, чтобы было безопасно? На платных автобанах за рубежом спортсменам действительно нельзя ехать. Но Ташкент-Чарвак — не такая магистраль. По закону вдоль обочины есть сплошная полоса, правее которой могут перемещаться только пешеходы, велосипедисты и гужевой транспорт. Не нужно принимать постановление, чтобы заработали действующие правила. Они не заработают так. Надо просто соблюдать», — сказал он.

По его словам, само население относится к велосипедистам с пренебрежением. Это было особенно заметно в ходе международных соревнований по шоссейному велоспорту «Oqtosh-Chorvoq Mountain», для проведения которых 10−14 мая перекрывали участки дорог в Ташкентской области.

Иллюстративное фото: Федерация велосипедного спорта.

«Мы сделали так, как делают во всём мире: дорогу закрывали частично. Нам сотрудники ГАИ очень помогли, к ним никаких претензий нет, только благодарность. Приехали 60 спортсменов из разных стран мира. Но люди, блогеры так негативно высказывались! Они бесятся, что у нас проводятся международные соревнования. Было очень много негатива. Несмотря на то, что дорога была закрыта, водители нескольких дорогих иномарок проигнорировали требования сотрудников ГАИ и проехали на дорогу, где проводились соревнования» — рассказал Фаррух Худойкулов.

По его словам, в результате этих действий Международный союз велосипедистов UCI, чей комиссар присутствовал на этих соревнованиях, заявил, что принимающая сторона не смогла обеспечить безопасность спортсменов, поскольку гражданские машины выезжали на перекрытую для мероприятия трассу.

«UCI нас предупредил, что мы должны предоставить решение этой проблемы, если хотим проводить в предстоящем сентябре соревнования, на которые должны приехать спортсмены 50 стран», — сообщил он.

«Должна быть гражданская ответственность. Нужно себя немного сдерживать. Это же репутация страны, — сказал Фаррух Худойкулов. — Когда мы приезжаем за рубеж, нас само население воспринимает как приоритетных участников дорожного движения. На узкой дороге машины, даже общественный транспорт останавливается, чтобы пропустить велосипедистов. А к спортсменам относятся как к высокопоставленным чиновникам, очень уважительное отношение».

Фаррух Худойкулов заявил, что узбекские велоспортсмены за последний год добились больших успехов на международной спортивной арене. Об этом говорят десятки предложений от известных всемирных брендов, которые хотят спонсировать наших атлетов.

«Просто за то, что на форме наших спортсменов будут названия этих брендов. Во всём мире развито спонсирование велосипедистов, потому что они показывают на себе эти бренды в странах и городах, где они ездят. У нас поддержка велоспорта бизнесом не развита совсем, несмотря на установленные правительством льготы для спонсоров. Нас поддерживает только АГМК», — сказал Фаррух Худойкулов.

В ноябре 2021 года корреспондент «Газеты.uz» Сабина Бакаева также попал в ДТП по вине водителя и пассажира автотранспорта, которые не остановились помочь пострадавшему. Корреспондент ехала по обочине улицы Бешагач в Ташкенте и приближалась к перекрёстку с улицей Ислама Каримова. Пассажир на переднем сидении открыл дверь, не посмотрев в зеркало заднего вида. Журналистка была вынуждена резко свернуть вправо и влетела в высокий бордюр. Её вместе с велосипедом выбросило на мост. В результате падения она сильно ушибла руку. Пассажир извинился, закрыл дверь, машина уехала. На перекрёстке стояли несколько машин. Никто не помог пострадавшей девушке.

На днях «Газета.uz» также писала, что велосипедиста Андрея Барышева незадолго до проезда кортежа президента в Ташкенте избил и оскорбил человек в штатском.