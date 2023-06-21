Ташкентский велолюбитель Николай Сдержиков сообщил «Газете.uz», что 18 июня в 7:15 утра на трассе Ташкент-Чарвак его сбила машина. Инцидент произошёл примерно в 20 км от пересечения трассы с улицей Янги Узбекистон. Водитель не остановился справиться о состоянии спортсмена и скрылся с места ДТП, рассказал Николай Сдержиков.

«Водитель, нарушая скоростной режим, объезжал транспорт справа, где по обочине ехал я, — написал велосипедист в канале Велосообщества Узбекистана. — Он не стал тормозить и сигналить, просто выехал за сплошную линию и ударил меня сзади».





«Я просто ехал по обочине, вдруг сзади удар, — рассказал „Газете.uz“ Николай Сдержиков. — Больше и сказать нечего. От удара я правым боком влетел в бетонное ограждение и упал на асфальт, где ударился головой и секунд 20 лежал в шоке».

Велосипедист не успел распознать машину, которая его сбила. По его словам, когда он начал подниматься, рядом с ним остановился водитель чёрной Lacetti и спросил о его самочувствии, затем уехал.

Сам Сдержиков в этот момент вызвал «скорую». Бригада, рассказал спортсмен, долго не могла его найти и забрала его в больницу лишь через два часа.

Место ДТП отмечено черно-белым маячком.



«Сидел на солнце и ждал один. Там катались спортсмены. Они дали воды и предложили помощь», — рассказал он.

Скорая помощь отвезла Николая Сдержикова в ближайшую больницу в Паркентском районе. МРТ и рентген не выявили повреждений внутренних органов, переломов или сотрясения. Велосипедист получил травмы мягких тканей и был отправлен домой.

Николай Сдержиков просит свидетелей ДТП связаться с ним по номеру телефона +998−90−372−84−51. «Гарантирую вознаграждение в размере 10 млн сумов за запись происшествия на видеорегистратор с учётом возможности опознать марку, цвет и номер автомобиля нарушителя. По желанию свидетеля возможна анонимность», — сказал велосипедист.

По данным велосообщества, на трассе Ташкент-Чарвак, которая является тренировочной как для любителей, так и для профессиональных спортсменов сборной Узбекистана по велоспорту и триатлону, велосипедистов сбивают регулярно.

«Газета.uz» изучает эту проблему.