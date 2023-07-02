2 июля в 18:00 состоятся очередные, вторые по счёту теледебаты между представителями кандидатов в президенты, сообщило Общенациональное движение «Юксалиш».

Дебаты будут транслироваться на телеканалах «O'zbekiston 24», «O'zbekiston», «Mahalla», «UzReport», «Renessans» , «Zo'r TV», «My5», «Sevimli» и «Milliy» на узбекском языке (с сурдопереводом), на канале «Yoshlar» — с переводом на английский язык, на каналах «Dunyo bo’ylab» и «Toshkent» — с переводом на русский язык и на канале «Qoraqalpog'iston» — с переводом на каракалпакский язык.

В ходе нынешних дебатов доверенные лица кандидатов расскажут об инициативах и планах кандидатов по совершенствованию системы государственного управления и судебно-правовой сферы.

Досрочные выборы президента Узбекистана состоятся 9 июля.