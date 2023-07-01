Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 июля подписал указ о награждении творческого коллектива ансамбля «Ялла» в связи с 50-летием его образования.

Орденом «Эл-юрт хурмати» награждён художественный руководитель ансамбля Фаррух Закиров, орденом «Дустлик» — музыканты Аббос Алиев, Жавлон Тохтаев и Тимур Халиков, а также директор ансамбля Игорь Халиков.

Награды присуждены «за яркий талант, высокое профессиональное мастерство, многолетнюю, плодотворную творческую деятельность, большой вклад в развитие узбекского эстрадного искусства, его широкую популяризацию в международном масштабе, укрепление культурных связей, дружбы и согласия между народами, особые заслуги в реализации способностей молодых дарований, воспитании народа, особенно молодёжи в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей», перечисляется в указе.

Среди самых известных песен «Ялла» — «Три колодца» («Учкудук»), , «Шахрисабз», «Чайхана», «Звезда Востока"/"Сияй, Ташкент», «Без любимых глаз» и многие другие.





