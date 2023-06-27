В ночь на 27 июня в Самарской области России на 110-м км федеральной трассы А-300 «Самара — Большая Черниговка» произошло столкновение минивена Honda и легкового автомобиля Hyundai, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.

В результате ДТП погибли шесть человек — двое граждан Кыргызстана, мужчина и женщина (1992 г. р. и 1979 г. р.), а также четверо граждан Узбекистана.

Семь человек (мужчины 1988, 1990, 1993, 1993, 1994, 1996, 2003 г. р.) госпитализированы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Кыргызская сторона сообщила, что вопрос находится на контроле МИД и посольства страны.

МИД Узбекистана о происшествиях с согражданами за рубежом пока не сообщал.