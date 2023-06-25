В мае в Узбекистане резко сократилось производство бензина, следует из данных Агентства статистики о промышленном производстве, которые изучила «Газета.uz».

В январе-мае добыча бензина составила 550,8 тысячи тонн, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом производство с начала года упало в 3 раза, сокращение продолжается четвёртый месяц подряд: январь — 139,6 тысячи, февраль — 124,3 тысячи, март — 121,4 тысячи, апрель — 119,3 тысячи, май — 46,2 тысячи. Для сравнения — в мае прошлого года было произведено 92,7 тысячи тонн топлива.

Добыча нефти за первые пять месяцев достигла 327,6 тысячи тонн, что на 3,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В мае производство выросло до 69,1 тысячи тонн, что незначительно ниже, чем в мае 2022 года (70 тысяч).

Производство дизельного топлива по сравнению с январём-маем 2022 года выросло в 2,2 раза — с 231,9 тысячи до 504,3 тысячи тонн. Если в январе предприятия выпустили 50,5 тысячи тонн дизтоплива, то к маю выработка достигла 173,9 тысячи тонн.

На фоне сокращения производства бензина возросла зависимость Узбекистана от импорта этой продукции. В частности, за первые пять месяцев импортировано на 76,2% больше нефти и нефтепродуктов — 852,4 млн долларов, из них только в мае — на 230,7 млн долларов.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из Узбекистана в январе-мае вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом — до 91,5 млн долларов.

Отметим, что Казахстан увеличил транзит российской нефти в Узбекистан в мае в 1,7 раза относительно апреля с 14,2 тысячи до 23,7 тысячи тонн, сообщила пресс-служба Казтрансойл (КТО) на запрос Reuters. При этом в июне план прокачки российской нефти в Узбекистан сократится до 11,3 тысячи тонн. Компания с 1 февраля увеличила тариф на транспортировку российской нефти через свою территорию в Узбекистан с 25,12 до 27,9 доллара за тонну.

Как мы сообщали ранее, в Узбекистане добыча газа за пять месяцев упала на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его производство падает второй месяц подряд — в мае показатель снизился на 11,2%. При этом экспорт газа в Китай в стоимостном выражении резко вырос.

«Газета.uz» ранее писала, что за счёт снижения налоговых ставок на природный газ в 3 раза, на нефть и газовый конденсат — в 2 раза госбюджет Узбекистана недополучил 538,1 млрд сумов налога за пользование недрами в 2022 году. При этом в прошлом году добыча газа упала на 4%, газового конденсата — на 2,8%. Производство нефти увеличилось всего на 1,8%.