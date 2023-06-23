Когда-то городские пляжи были доступны практически в каждом парке Ташкента. С 1990-х их количество неизменно сокращалось, пока, наконец, в 2017 году в крупнейшем по населению городе Центральной Азии не осталось ни одного бесплатного и легального места для купания («Газета.uz» писала об этом в статье «Купаться запрещено. Как Ташкент остался без городских пляжей» прошлым летом).

Под конец летнего сезона 2022 года на остатках бывшего Комсомольского озера открылся городской пляж «Кумлик» («Песчаный»). Этим летом в парке «Новый Узбекистан» также открылся пляж. Он стал первым построенным пляжем в столице за 32 года независимости страны. Оба пляжа платные.

Корреспонденты «Газеты.uz» посетили эти водоёмы и узнали мнение купающихся о ценах и удобствах.





Пляж «Кумлик» в Национальном парке

Пляж «Кумлик» вырос на месте бывшего Комсомольского озера, некогда горячо любимого ташкентцами. В советские годы вход на пляж был бесплатным, а в 2000-е с отдыхающих взимали посильную для большинства плату. Преимуществ у озера было много: удобное расположение в центре города, песчаное нескользкое дно, масштаб, плавное течение. Водоём окружали многолетние деревья. Новый пляж лишён этих качеств.

Самое заметное отличие — площадь водного зеркала. Территория для купания уменьшилась в разы и стала больше напоминать бассейн. Он разделён на две небольшие зоны — детскую и взрослую. Максимальная глубина составляет 1,5 метра. Вода по-прежнему берётся из канала Бурджар и проходит фильтрацию перед поступлением в озеро.





«Вода и песок на пляже очень чистые. Я приехал из Москвы и долгое время искал открытые водоёмы для плавания. Всё-таки солнце и вода приносят не только удовольствие, но и пользу для здоровья. Конечно, хотелось бы, чтобы бассейн был побольше. Надеюсь, в будущем территорию пляжа расширят», — говорит посетитель Михаил Жуков.





Второй существенный недостаток пляжа — резиновое дно. Взрослый бассейн по всему периметру застелили резиновой мембраной. Она покрывается слизью и сильно скользит под ногами.

По береговому краю отсутствуют специальные коврики или дорожки для комфортного погружения в воду. Песчаное дно и плавный перепад глубины Комсомольского озера позволяли безопасно погрузиться в воду и не только плавать, но и ходить в воде. В новом озере этого не сделаешь.





Детская зона для купания представляет собой треугольный бассейн, на дне которого лежит мелкий гравий. Но резвящихся детей не видно — из-за малой глубины вода нагревается быстрее и сильнее, чем во взрослом бассейне.

Посетители пляжа считают, что для комфортного купания озеро нужно отделить от прогулочной территории парка стеной, чтобы их не видели гуляющие.

На территории пляжа чисто. Зонтики отбрасывают тень на шезлонги, но отдыхающих здесь крайне мало даже в выходной день. Цены здесь сравнимы или выше цен в аквапарках. Если отдыхать всей семьёй, выходит очень дорого.





Цены для детей:

2 часа в будние дни — 40 тысяч сумов;

2 часа в выходные — 60 тысяч сумов;

целый будний день — 140 тысяч сумов;

целый выходной день — 160 тысяч сумов.

Цены для взрослых:

2 часа в будние — 80 тысяч сумов;

2 часа в выходные — 120 тысяч сумов;

целый будний день — 200 тысяч сумов;

целый выходной день — 250 тысяч сумов.

За эти деньги посетителям бесплатно выдают зонтик, шезлонг, халат, полотенце, шкаф для хранения вещей и при необходимости надувной баллон. При входе установлены шесть деревянных кабинок для переодевания и полоскания. Большинство отдыхающих предпочитают приносить свои полотенца и надувные баллоны. В местном баре продают напитки и фастфуд.





«Мы пришли на пляж всей семьёй. На кассе узнали, что стоимость билета, на которую мы ориентировались, рассчитана не на весь день, а на два часа. Этого крайне мало, ведь пока расположишься, переоденешься, уже уйдёт много времени, — признаётся одна из посетительниц пляжа. — Я, к примеру, не буду купаться, но за вход всё равно заплатила. Может, администрация парка сделает уступки тем, кто пришёл просто посидеть или скидки для людей с большой компанией».

О чересчур высокой стоимости на вход говорят и другие посетители. Среднестатистическая семья не потянет отдых на пляже в выходной день, не говоря уже о регулярном посещении.





Несмотря на чистоту и созданные удобства, новый пляж лишён ощущения отдыха на природе и не сможет заменить ташкентцам большого озера, которое наполнялось каждый купальный сезон на протяжении 80 лет.

Пляж в парке «Янги Узбекистон»

Пляж в парке «Новый Узбекистан» на окраине города — первый построенный для ташкентцев с 1990-х. Его площадь составляет 0,6 га. Комфортно разместиться здесь могут 400 человек, сообщили в администрации.

Режим работы пляжа по понедельникам — с 12:00 до 22:00, а со вторника по воскресенье — с 10:00 до 22:00. Касса закрывается в 8 вечера.





Цены:

Взрослым: будние дни — 60 тысяч сумов; выходные — 90 тысяч сумов.

Дети до 4 лет: бесплатно.

Дети от 5 до 10 лет: будние — 40 тысяч сумов, выходные — 60 000 сумов.

Пенсионеры: будние — 30 тысяч сумов, выходные — 45 тысяч сумов.

Добраться до пляжа можно на автобусе №190 от станции метро «Машинасозлар», а также на такси или собственной машине. Добираться от остановки нужно пешком. Дорога занимает около получаса.

«Для тех, кто живёт в городе, ехать далековато. Ещё надо учитывать, что территория парка большая. От ворот парка до самого пляжа идти долго, особенно маленьким детям и пожилым тяжело ходить под солнцем в такую жару», — сказала посетительница Зинаида Ходжиева.





Отдыхающих здесь много. Администраторы признаются, что не ожидали такого большого потока посетителей. Видно, как люди скучали по исчезнувшим городским пляжам.

«С начала года мы планировали строительство общественного пляжа в первую очередь по просьбе туристов и релокантов. В столице сейчас проживает много иностранных гостей, которые очень любят наш климат и солнце. Но сталкиваются с тем, что в Ташкенте мало мест, где можно поплавать. Поэтому за три месяца мы открыли пляж», — говорит Фаррух Мухамадиев, управляющий пляжем.

Озеро формально разделено на три части. Местом для купания был выбран центральный водоём площадью 0,44 га. Его максимальная глубина составляет 1,7 метра.





Вода поступает в озеро из-под земли, однако источник, откуда она подаётся, в администрации парка назвать не смогли. Судя по спутниковым картам, источником служит канал, берущий начало в реке Чирчик. Водная артерия обрывается у границы парка и верхней части озера и выходит на поверхность через улицу Янги Узбекистон.

Красной линией отмечен канал.



Фаррух Мухамадиев рассказал, что вода проходит четырёхфазную фильтрацию и циркулирует по всей площади водоёма. Это создаёт небольшое течение. Качеством воды отдыхающие довольны.

«Вода очень чистая с комфортной температурой для плавания. Только хотелось бы, чтобы сделали отдельный „лягушатник“ для детей, где они смогут плескаться и играть. Спуск в озеро очень резкий: пару шагов и ребёнок уже под водой, из-за чего возрастает риск утонуть», — делятся гости столицы Александра Гутченко и Евгений Веренков.





Отсутствие детской зоны не единственная жалоба посетителей. Резиновое покрытие на дне водоёма, как и в парке Magic City, скользкое. Передвигаться по нему не очень удобно. По краям расстелены специальные дорожки с неровным покрытием для более безопасного погружения. Но таких «ковриков» недостаточно для всех, и вокруг них выстраиваются очереди.





За безопасностью купающихся следят спасатели. Неумеющие плавать могут купить или взять в аренду надувные баллоны и матрасы в ближайшем магазине. Шезлонги и зонтики администрация пляжа выдаёт бесплатно. При необходимости отдыхающие могут обратиться в медпункт.

Посетителей радует наличие на пляже песка. Многие отмечают, что бассейны и аквапарки не дают таких положительных эмоций из-за резких углов и плитки, далёких от природы.

«Пляж выигрывает тем, что здесь настоящий песок, — считает Эльмира Нурахмедова. — Создаётся впечатление отдыха на море. Очень приятно ходить и загорать, когда под вами такая мягкая земля. Особенно в восторге от игр в песке дети. Мои сын и дочка уже успели в него зарыться и построить песчаный замок. Нам здесь очень понравилось, будем ходить всё лето».





На территории пляжа расположены мужские и женские раздевалки. В каждом по три душевые, две кабины для смены одежды и по одному санузлу. Здесь же установлены шкафчики для хранения вещей. Открытый душ также есть снаружи.





Приходить на пляж со своей едой запрещено. По словам администрации, запрет обусловлен беспокойством за чистоту пляжа. Приобрести еду предлагается в местном ларьке или ресторане. Для посетителей на диете или с детской едой администрация готова сделать исключение. Есть можно в специально отведённых для этого местах.

Рядом есть отдельное озеро для катания на катерах и зона отдыха со скамейками. В планах администрации парка построить плавучий остров, где будут проводиться праздники и выступления для посетителей.





«Отсутствие бесплатных пляжей — это, скорее, проблема принятия решений, городского планирования. Почему есть парки и скверы, но нет доступа к воде? Это недоработка», — отмечал ранее в интервью «Газете.uz» урбанист Аркадий Гершман.

Муниципальные пляжи есть во многих городах мира. Инфраструктура мест для купания — спасатели, душевые, пункты оказания помощи — в городах, где есть пляжи, поддерживает за счёт местного бюджета. Часть средств поступает и от предпринимателей: на пляжах есть кафе, оказываются платные услуги вроде аренды шезлонгов. При этом некоторые городские пляжи могут быть и платными.

«Стоит начать с общих площадок для купания в парках, озёрах. Создать хоть какую-то возможность. И тогда это будет общественным благом, общедоступным», — подчёркивал специалист.

Создание и поддержание пляжей — долгий и дорогой процесс, требующий грамотного планирования. Радует, что пляжи в Ташкенте спустя много лет снова появляются. Огорчает, что они доступны не всем, как это было раньше. Чем больше будет доступных и безопасных общественных пляжей, тем меньше людей будет рисковать жизнью, купаясь в запрещённых местах.