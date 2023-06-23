На торговой платформе E-auksion 23 июня завершились торги по продаже комплекса зданий и сооружений бывшего завода «Алгоритм» в Чиланзарском районе Ташкента.

Победителем аукциона стало ООО Strategic Development Team, которое предложило за объект 307,6 млрд сумов, или на 5% больше стартовой цены лота. Это была единственная ставка на аукционе, предложений от других участников не поступило. Торги продлились 16 минут 32 секунды.

Сделка стала одной из крупнейших на платформе E-auksion. Предыдущая рекордная сумма была зафиксирована в декабре 2021 года, когда Do’mbrobod City Group купила земельный участок в Чиланзарском районе, где на площади 27,86 га располагался военный городок, за 266,4 млрд сумов.

Общая площадь зданий и сооружений бывшего «Алгоритма» составляет 89,8 тысячи кв. м. Объект расположен на территории 16,1 га. Производственные предприятия на заводе поэтапно освободят помещения, но покупатель обязан сохранить деятельность арендаторов в течение года по ставке, указанной в договоре аренды.

В 2012 году на заводе был налажен выпуск холодильников, сплит-кондиционеров и стиральных машин под мировым брендом Candy и национальным брендом Roison. В мае 2018 года Узбекистан предложил компаниям Германии создать на базе завода «Алгоритм» в Ташкенте специальную промышленную зону.

В июле 2021 года завод был включён в приватизационную программу. Объект впервые выставили на торги прошлой осенью, пишет Spot.

Согласно открытым данным ЕГРПО, Strategic Development Team была зарегистрированоа в июле 2018 года. Компания с уставным капиталом в 7 млн сумов занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности. Единственным учредителем указан Фатхулла Хайруллаевич Садиков.

Предприниматель также владеет долями более чем в 10 компаниях, включая Adler Group Distribution (47,5%), которая занимается дистрибуцией продуктов Mars, Wrigley, Danone и других, Planet Service Plus (47,5%), специализирующейся на грузовых перевозках, сетью супермаркетов Havas Food (70,1%) и других.