На торговой платформе E-auksion завершились торги за участкок, на котором располагался военный городок №60 в Чиланзарском районе Ташкента, обратил внимание Spot.

Объект купила компания Do’mbrobod City Group, предложившая за лот 266,4 млрд сумов (24,6 млн долларов по курсу ЦБ на 13 декабря) при стартовой цене 204,9 млрд сумов. Второе лучшее предложение — у компании Build Power с суммой в 262,3 млрд сумов. Торги продлились 1 час 23 минуты.

Фото: Google Maps.

Агентство по управлению госактивами выставило территорию на продажу 9 ноября этого года. Участок занимает 27,86 га, а общая площадь зданий и сооружений составила 29,8 тысяч кв. м. Лот стал самым дорогим из продающихся через E-auksion на тот момент, отмечает Spot.





Согласно открытым данным ЕГРПО, компания Do’mbrobod City Group зарегистрирована 2 декабря 2021 года в Ташкенте с уставным фондом в 1 трлн сумов. Основной вид деятельности — Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории.

Учредителями компании являются Умиджон Джамалитдинович Расулов (33,3%), Азизбек Абдухамид угли Джумабоев (33,3%) и Людмила Музафаровна Асомутдинова (33,4%).

Умиджон Расулов также владеет долями в компаниях по производству керамических плиток Orient-Pro (100%) и Orient-Ceramic (29%). Людмила Асомутдинова указана учредителем в таких компаниях, как Arko-Styl (40%, дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков), Mediamagnat (21,3%, аренда и управление нежилыми помещениями), Franklin Group (100%, аренда и управление нежилыми помещениями), Ekstramed (22,5%, деятельность больничных учреждений) и других.





Тогда как компания Build Power зарегистрирована 19 ноября 2021 года в Ташкенте. Занимается строительством жилых зданий. Учредителями указаны Golden House Development (99%) и Борис Яковлев (1%).

Фото участка



