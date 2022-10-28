В четверг, 27 октября, по Ирану прокатились новые протесты против режима, теперь они охватили всю 31 провинцию страны, сообщила BBC. В них участвуют несколько десятков тысяч недовольных режимом людей.

Одним из крупных очагов протеста стала могила 16-летней девушки Ники Шакарами. Она была найдена мёртвой после того, как 20 сентября на демонстрации сожгла свой хиджаб, что было заснято на видео. Она также успела сообщить другу, что её преследует полиция. Через 10 дней её семья обнаружила тело девушки в морге. Мать Ники обвинила силы безопасности в убийстве дочери, но официальные лица заявили, что девушка покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из здания, и отрицают, что когда-либо её арестовывали.

По сообщениям активистов, за последние дни от рук силовиков погибли ещё несколько демонстрантов.

«В ночь на 41-й день общенациональных протестов в Иране в Тегеране в районе Читгар собралась большая толпа, скандирующая «Мы все Ника, мы готовы сражаться» и «Нет обязательному ношению хиджаба, да — свободе и равенству», — сообщил в Twitter журналист Шаян Сардаризаде.

По данным BBC, люди собрались, чтобы оплакать смерть Ники Шакарами, однако силы безопасности потребовали разойтись и применили слезоточивый газ, в ответ на что собравшиеся стали кидать в них камни.

В центре Ирана в городе Исфахане силы безопасности задерживали протестующих врачей и медсестёр, которые присоединились к протесту. Они выступали возле здания Медицинского совета после того, как 15 их коллег арестовали во время акции протеста в Тегеране.

Фото: Masih Alinejad / Twitter



Накануне в Секкезе — родном городе Махсы Амини, гибель которой во время задержания полицией нравов повлекла акции протеста, — демонстранты направлялись к месту её захоронения, чтобы отметить 40 дней с момента её смерти под стражей в полиции. Фото молодой женщины, стоящей на крыше автомобиля без хиджаба, стало вирусным.

«Её могли убить за то, что она не покрыта, но она рискует своей жизнью, чтобы просто избавиться от обязательного хиджаба. Она хочет избавиться от режима, который убил Махсу Амини и убивал тысячи невинных людей в течение 40 лет», — заявила Twitter иранская журналистка, защитница прав женщин и активистка Масих Алинеджад.

Правозащитная организация Iran Human Rights, базирующаяся в Норвегии, сообщила, что в ходе протестов с самого их начала от действий сил безопасности погибли не менее 234 человек, в том числе 29 детей.

Напомним, люди протестуют в Иране уже почти 6 недель — после того, как 19 сентября в Тегеране в полицейском участке погибла 22-летняя Махса Амини. Тогда власти заявили, что она умерла от болезни. Но её родственники уверены в том, что она погибла от побоев, которые ей нанесли. 13 сентября её задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба.