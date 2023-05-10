10, 11, 13 и 14 мая автодороги, проходящие через Бостанлыкский и Юкоричирчикский районы Ташкентской области будут временно закрыты с 8:00 до 17:00 в связи с проведением международных соревнований по шоссейному велоспорту «Oqtosh-Chorvoq Mountain», сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

10 мая закрыт участок 80−70 км трассы 4Р10 «Кольцевая дорога вокруг Чарвакского водохранилища» (мост через Чарвакское водохранилище).

11 мая будут закрыты:

участок между 54 км (въезд в Газалкент) и 75 км («Бочка») автодороги 4Р12 «Бектемир-Чарвак», ведущей в Бостанлыкский район;

между 52 км (футбольный стадион «Газалкент») и 56 км (выезд в село Галвасай) автодороги 4Р6 «Ташкент-Чирчик-Чимган»;

80−82 км автодороги 4Р10 «Кольцевая вокруг Чарвакского водохранилища» (мост водохранилища) и бывшая «Бочка».

13 мая закрывается участок от 34 км (мост на въезде в Чирчик) и 54 км (въезд в Газалкент) автодороги 4Р12 «Бектемир-Чарвак», ведущей в Бостанлыкский район.

14 мая будут закрыты участки:

дороги между 17 км (район парка «Новый Узбекистан») и 75 км («Бочка») автодороги 4Р12 «Бектемир-Чарвак», ведущей в Бостанлыкский район;

участки дороги 4Р6 между 56 км (выезд к селу Галвасай) и 72 км (курорт «Амирсой») автодороги «Ташкент-Чирчик-Чимган», а также 80−82 км автодороги 4Р10 «Кольцевая вокруг Чарвакского водохранилища» (мост через водохранилища и «Бочка»).

Международные соревнования среди мужчин и женщин «Oqtosh-Chorvoq Mountain» — многодневная международная велогонка, участники которой получат рейтинговые очки на XXXIII летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже (Франция) 2024 года.