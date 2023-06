Facebook`dagi Velohavaskorlar guruhi ma’muri Yuriy Xramov Toshkent-Chorvoq trassasida haydovchilar muntazam ravishda sportchilarni urib yuborishi holatlari haqida yozib qoldirdi. Uning xabari 18-iyun kuni ertalab noma’lum haydovchi ushbu trassada velosipedchi Nikolay Sderjikovni urib yuborib, YTH joyidan qochib ketganidan keyin e’lon qilindi.

“Gazeta.uz” Yuriy Xramov bilan bog‘lanib, may oyi oxirida bu yerda velosport bo‘yicha o‘smirlar o‘rtasida Osiyo chempioni Anna Kuskova bilan ham baxtsiz hodisa yuz berganini aniqladi. Tahririyat sportchi bilan suhbatlashdi.

Anna Kuskova 27-may kuni jamoadoshi bilan Yangi O‘zbekiston ko‘chasi bo‘ylab harakatlanayotganini esladi. Sportchilar ushbu ko‘chaning “Toshkent-Chorvoq” avtomobil yo‘li bilan chorrahasida joylashgan piyodalar o‘tish joyida burilishadi.

“Avtomobillarga burilish taqiqlangan. Hamma biz o‘tishimizga ruxsat berdi, lekin bitta mashina orqaga burilib, menga qarab to‘g‘ri keldi”, — deydi sportchi.

Videodan skrinshot.



Videodan skrinshot.



“O‘z hayotingiz uchun qanday kurashishingiz kerak? Bundan keyin qanday qilib mashg‘ulot o‘tkazish mumkin?” sportchi voqea sodir bo‘lgan kuni Instagram-hikoyasida ushbu savollarni o‘rtaga tashladi (video 24 soat davomida saqlanib turdi).

Anna Kuskova 2022-yil 10-sentabrda ham xuddi shunday avariyaga uchragan. O‘shanda sportchi juda og‘ir jarohatlar olgandi.

“Bu oddiy mashg‘ulot edi. Sijjak hududida (Bo‘stonliq tumani — tahr.) yuqorida ishlayotgandik. Murabbiy ikki kilometr balandda turardi. Biz yuqoriga ko‘tarilishimiz, murabbiyning yonida qayrilishimiz, pastga tushishimiz, aylanib, yana ko‘tarilishimiz kerak edi. Oldimda, orqamda ham odamlar bor edi. Hech qanday qoidalarni buzmasdan haydab ketayotgandim va birdan orqamdan kuchli zarbani his qildim. Bundan old g‘ildiragim ko‘tarilib ketdi va velosiped o‘ngga, men esa chapga otilib ketdim”, — deydi Anna Kuskova.

“Yiqilib tushdim va mashinaning old g‘ildiragi ustimdan o‘ta boshlaganini his qildim. Old g‘ildiragi bilan ustimdan bosib o‘tib to‘xtadi. Jamoadoshlarim darhol murabbiyni chaqira boshlashdi. Haydovchi mashinadan tushib, meni tortib olishga urindi. Men tegmaslikka ishora qila boshladim, chunki menga tekkanida nafas olishim juda og‘riqli edi. Qizlar haydovchiga menga tegmaslikni aytishdi”, — deya eslaydi sportchi.