Ташкентский велосипедист Андрей Барышев сообщил «Газете.uz», что вечером в пятницу незадолго до проезда кортежа президента Узбекистана на проспекте Мустакиллик его избил человек в гражданской одежде — предположительно сотрудник охраны главы государства.

Инцидент произошёл примерно в 20:00. По словам молодого человека, он пытался по пешеходному переходу пересечь проезжую часть у автобусной остановки «Кафе Дархан», чтобы поехать в сторону Паркентского рынка.

Сначала Андрей Барышев стоял между направлениями движения посередине проезжей части. В это время регулировщик пропускал машины вне очереди светофора.

«Из-за потока я долго не мог пересечь дорогу. Регулировщик вообще ни слова не сказал мне, хотя именно он — сотрудник дорожной инспекции. Когда просвет появился, я поехал. Ехал в потоке машин. Вдруг выбежал гвардеец. Я его увидел и крикнул: „Я здесь [после моста] поверну направо“», — рассказал Андрей Барышев.

По словам велосипедиста, сотрудник Национальной гвардии без предупреждения схватил его за руку во время движения.

Сотрудник Национальной гвардии, схвативший велосипедиста за руку во время движения.



«Я оттолкнул его руку, потому что мог упасть. Я резко затормозил, сказал ему: „Ты зачем хватаешь за руку?“ Он растерялся. Подбежал человек в гражданской одежде. Наверное, из службы безопасности или охраны президента», — предположил Андрей Барышев.

Барышев поранился, когда его стаскивали с велосипеда.

«Он стащил меня с велосипеда, отвёл на тротуар и там стал давать мне пощёчины, дёргать за бороду, орать мне, что я никто, унижать мои честь и достоинство, оскорблять. Люди на остановке молча наблюдали за этим, не говоря ни слова», — рассказал велосипедист.

«Затем он спросил: „Что тебе надо?“ Я сказал, что мне надо домой. Он ушёл, а я отдышался, сделал несколько фотографий. Увидев это, нацгвардеец подбежал ко мне и сказал: „Стой здесь, жди, мы по-другому с тобой поговорим“. Я сказал ему, что в другом месте с ним разговаривать буду, и поехал по тротуару, а затем в объезд, через квартал», — продолжил Андрей Барышев.

Остановка, на которой произошёл инцидент.



Он заявил, что не собирается молчать и просит общественность поддержать его, хотя чувствует, что огласка может угрожать ему.

«Я в шоке, если честно, от того, что себе позволяет служба охраны. Почему они относятся ко всем людям, кроме первого лица, как к бесправному скоту, которых можно просто избить? Я не хочу, чтобы такие случаи и далее имели место быть, поэтому придаю этот инцидент общественной огласке и прошу у каждого из вас помощь в распространении информации», — написал Андрей Барышев в социальных сетях.

Отметим, что обычно сотрудники Национальной гвардии перед проездом кортежа сгоняют велосипедистов с проезжей части, даже если они едут вместе с автотранспортом, а пешеходов просят спрятаться за остановками или деревьями.

Два года назад один из сотрудников Национальной гвардии не пустил корреспондента «Газеты.uz», передвигавшемуся на велосипеде, на мост перед станцией метро «Хамида Алимджана» (над улицей Абдуллы Кадыри), несмотря на то, что автотранспорт продолжал ехать.

Сотрудник Национальной гвардии заявил, что для службы безопасности президента велосипедисты являются пешеходами, поскольку могут пересечь улицу в любом месте, даже если там есть бордюр. Отметим, что согласно Правилам дорожного движения, велосипед является транспортным средством.

В 2013 году «Газета.uz» писала об облаве на ташкентских велосипедистов — сотрудники службы безопасности дорожного движения запрещали им ездить по проезжей части, отбирали велосипеды. От этого страдали и профессиональные спортсмены, которым приходилось добираться до мест тренировки через жилые кварталы, чтобы не попадаться на глаза сотрудникам ОВД.