19 июня в Астане состоялось очередное заседание Диалога женщин-лидеров Центральной Азии. Его темой стала «Роль женщин в развитии инноваций и технологий», сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

Региональная платформа была создана по инициативе Узбекистана при поддержке ООН в 2020 году для проведения консультаций и сотрудничества между женщинами-лидерами Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана по вопросам, касающимся женщин. В 2023 году в диалоге председательствует Казахстан, который объявил одним из приоритетов цифровизацию.

На заседании обсуждались вопросы объединения усилий активных и деловых женщин, академических и научных кругов, неправительственного и гражданского сектора стран региона, расширения сотрудничества по вопросам демографического развития, гендерного равенства, реализации проектов в сферах туризма, культуры, экологии, торговли и цифровых технологий.





Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева в своём выступлении подчеркнула, что сегодня диалог занял важное место в Центральной Азии и получил должную поддержку со стороны мирового сообщества: «За период деятельности этой уникальной платформы были приняты важные документы и проведены крупные мероприятия, оказавшие большое влияние на реализацию эффективных мер на региональном уровне».

В рамках заседания были представлены инновационные проекты и стартапы, созданные женщинами стран региона. Были рассмотрены проекты цифровизации в сельской местности, а также разработки, направленные на решение актуальных вопросов семьи и общества, женского предпринимательства, профессионального образования и занятости.

В Астане Танзила Нарбаева встретилась с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.