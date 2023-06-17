Шахматист из Узбекистана Жахонгир Вахидов был секундантом 17-го чемпиона мира, гроссмейстера Дина Лижэня на матче за звание чемпиона мира в Астане против россиянина Яна Непомнящего. Об этом в интервью New In Chess рассказал сам китайский спортсмен.

Если имя первого секунданта было известно давно — им был румынский шахматист и близкий друг Рихард Раппорт, то второй помощник шахматиста долгое время не назывался.

По словам корреспондента журнала, Лижэнь говорил о большой помощи, которую он получил от Рихарда Раппорта, который не только подготовил его дебюты, но и оказался замечательным другом. Дин неожиданно сказал, что на него работал ещё один гроссмейстер. Изначально он не хотел говорить имя второго секунданта на матче за звание чемпиона мира, но позже раскрыл его.

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Фото: chessbase.com.

«Когда я предположил, что, возможно, это был Вэй И, его хороший друг и очень творческий игрок, он отрицательно покачал головой и сказал, что играл с Вэй И только на тренировках перед матчем. Он даже просил его приехать в Казахстан, но, к сожалению, у Вэй И были другие обязательства», — рассказал журналист Дирк Ян тен Гезендам.

Лижэнь отметил, что провёл тренировочные партии с Вэй И, чтобы проверить свои дебюты и увидеть реакцию на «новинки».

«Против него я тестировал ладью a2, например. Удивительно, но он отреагировал довольно быстро, сыграв ферзём на a5, а не b6 и слон a6, что является самой естественной реакцией, верно? Именно так я играл против Раппорта в нашей тренировочной партии на Lichess (так отреагировал и Непомнящий в восьмой партии матча — прим. „Чемпионата“), который все видели. Вэй И довольно быстро разыграл этот ход», — сказал чемпион мира.

В итоге китайский гроссмейтер назвал имя второго секунданта — Жахонгир Вахидов из Узбекистана, который был в составе команды, сенсационно победившей на Всемирной шахматной олимпиаде 2022 года.

«Так что со мной сотрудничали два гроссмейстера. Вахидов работал из Узбекистана и присылал мне файлы. Мы встретились в Вейк-ан-Зее. Так что, на самом деле, я нашёл обоих своих секундантов в Вейк-ан-Зее! Я поговорил с Вахидовым за ужином после церемонии закрытия турнира. И я попросил Раппорта сопровождать меня в Астану. С Рихардом мы сыграли много тренировочных партий… на Lichess. Таким образом, Вейк-ан-Зее стал для меня совершенно уникальным опытом. Я встретил там двух своих секундантов, и они очень мне помогли», — приводит слова Лижэня New In Chess.

28-летний Жахонгир Вахидов на турнире Tata Steel в Вейк-ан-Зее помогал 17-летнему узбекскому таланту Жавохиру Синдарову. Вахидов и Лижэнь договорились о сотрудничестве за несколько месяцев до начала матча: узбекистанец останется за кулисами во время матча и будет присылать Лижэню дебютные идеи из дома.

Жахонгир Вахидов. Фото: Агентство по делам молодёжи.

Стоит отметить, что на первенстве за звание чемпиона мира в 2023 году в Астане изначально должны были встретится предыдущий обладатель звания норвежец Магнус Карлсен и Ян Непомнящий. Однако Карлсен отказался от защиты титула, и его место занял претендент Дин Лижэнь. В результате китайский спортсмен обыграл оппонента на тай-брейке со счётом 2,5/1,5. «Газета.uz» подробно рассказывала об этом матче.

Жахонгир Вахидов родился в Самарканде, является сыном гроссмейстера Тахира Вахидова. Получил звание гроссмейстера в 19 лет (в 2014 году). Победитель различных международных турниров. В 2022 году победил на Всемирной шахматной олимпиаде, а также показал лучший результат на четвёртой доске, завоевав «золото».