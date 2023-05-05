Матч за первенство мира по шахматам между игроком из Китая Дином Лижэнем и России Яном Непомнящим завершился в Астане 30 апреля. Состязание продлилось три недели и стало одним из самых необычных в истории шахмат, пишет тренер по шахматам Георгий Шванов.

Дело в том, что безоговорочно сильнейшим игроком мира на сегодняшний день является норвежец Магнус Карлсен. Он стал чемпионом мира в 2013 году и на четырёх последующих чемпионатах вновь защищал этот титул. Всё это время он также удерживал первое место в рейтинг-листе Международной шахматной федерации. Ожидалось, что в этом году Магнус сразится в поединке за первенство мира с Яном Непомнящим, однако в июле 2022 года норвежец отказался от участия.

Магнус Карлсен (слева) и Нодирбек Абдусатторов .Фото: Jurriaan Hoefsmit.

Что послужило причиной, знает лишь сам норвежец. Карлсен давно демонстрирует утрату интереса к классическим шахматам. При этом активно участвует в онлайн-турнирах.

Перед отборочным турниром на прошедший чемпионат мира, так называемым турниром претендентов, Магнус Карлсен заявил, что не будет играть матч, если его соперником станет не Алиреза Фирузджа — представлявший Францию вундеркинд из Ирана, в свои 19 лет уже ставший вторым номером мирового рейтинг-листа. Вероятно, Карлсен утратил интерес к противостояниям с шахматистами своего поколения и надеялся что кто-то из молодёжи сможет бросить ему достойный вызов.

Алиреза Фирузджа. Фото: FIDE.

Однако Фирузджа занял лишь шестое место, а затем практически ушёл из шахмат. Победителем же турнира стал россиянин Ян Непомнящий. В 2021 году он уже играл матч за звание чемпиона с Магнусом. Тогда Ян не справился с напряжением, допустил множество грубых ошибок и проиграл со счётом 3,5:7,5.

После этого некоторые эксперты и любители шахмат сомневались, станет ли Карлсен играть в матче за первенство мира в 2023 году. Факт, что Непомнящий не показал упорного сопротивления в прошлом, вряд ли мотивировал Магнуса. Он предложил изменить формат матча: разбить его на сеты из нескольких партий и определять победителя по количеству выигранных сетов, а не партий.

Однако традиция проведения матчей на первенство мира насчитывает больше 100 лет и очень уважается в шахматном мире. Поэтому на такой шаг вряд ли бы решились. В конце концов, чемпион мира отказался от защиты звания.

Подобная ситуация уже происходила в 1975 году, когда Роберт Фишер не стал играть против Анатолия Карпова. Разница в том, что Фишер закончил со спортом, в то время как Магнус, по крайней мере на данный момент, остаётся в шахматах.

Решение Магнуса не сделало Непомнящего чемпионом автоматически. Для определения чемпиона мира решили провести матч с шахматистом, занявшим второе место на турнире претендентов. Им был китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Дин Лижэнь. Фото: Анна Штурман / FIDE.

Дин участвовал в соревнованиях претендентов трижды, что говорит о стабильно высоком уровне игры. С 10 августа 2017 года по 10 ноября 2018 года Лижэнь сыграл 100 партий в классику, не проиграв ни одной — рекорд для топовых шахматистов, побить который удалось лишь самому Магнусу Карлсену.

Перед началом чемпионата-2023 эксперты оценивали шансы соперников как примерно равные. Иногда небольшое предпочтение отдавалось Непомнящему, так как у него уже был, пусть и печальный, опыт матча на первенство мира, что очень важно для психологической устойчивости. Тем не менее, отмечалось, что явного фаворита нет.

Перед поединком оба шахматиста потренировались в сильных турнирах. Дин Лижэнь выступил в традиционном голландском турнире Вейк-ан-Зее, но его результат был удручающим — делёж 11−12 мест. Ян же разделил 1−3 место в немецком Дюссельдорфе, в результате тай-брейка став третьим. Напрашивался вывод, что россиянин находится в значительно лучшей игровой форме.

В матче на первенство мира было запланировано 14 партий в классику — каждому отводилось два часа на первые 40 ходов, час на следующие 20 и 15 минут до конца игры. Обычно с самого начала игры добавляют 30 секунд после каждого хода, но в этот раз правила изменили и дополнительное время начали давать лишь с 61-го хода.

Ян Непомнящий. Фото: Дэвид Лиада / FIDE.

В первой партии Ян не использовал всех возможностей, и мирный результат был достигнут без особых приключений. Во второй Дин удивил шахматный мир вызывающим ходом крайней пешки в самом начале партии. Ян удачно разобрался за доской и получил хорошую позицию.

Дин Лижэнь не справился с нервами и проиграл вторую партию. Далее соперники обменивались победами, выходя в непривычно содержательную для матчей на первенство мира игру. После трёх спокойных ничьих Лижэнь одержал необходимую победу и сравнял счёт. Две последние партии закончились вничью.

В ходе игры интернет-пользователи нашли на шахматных сайтах аккаунты, на которых Лижэнь и его секундант, румынский гроссмейстер Рихард Раппорт играли тренировочные партии друг с другом. Таким образом стало известно, какие концепции начала игры готовил штаб претендента из Китая. Тем не менее, некоторые эксперты, хотя и отметили непрофессионализм команды Лижэня, добавили, что команда Яна в любом случае могла предвидеть появление этих вариантов — в основном партии игрались в популярных схемах, к тому же входящих в репертуар Раппорта и Лижэня.

Тай-брейк прошёл на следующий день и начался с четырёх партий в рапид — по 25 минут каждому, с добавлением 10 секунд после хода. В случае равенства очков, контроль времени в следующих партиях был бы последовательно укорочен.

Ян Непомнящий. Фото: Анна Штурман / FIDE.

В первых трёх поединках соперники демонстрировали очень высокий уровень игры. Некоторые комментаторы даже считают, что шахматисты играют лучше, чем в классической части матча. Несмотря на напряжённую борьбу и отдельные яркие моменты, три первых партии закончились вничью.

Четвёртую партию Ян поставил стратегически крайне сомнительно, Но Дин прошёл мимо сильнейших продолжений, и игра постепенно уравнялась. У Яна было значительно больше времени, поэтому он постоянно создавал угрозы. Тем не менее, Дин играл просто замечательно, раз за разом находя единственные непроигрывающие ходы. В конце концов, Ян примирился с мыслью, что партия закончится миром, и решил форсировать её вечным шахом. Соперники дважды повторили позицию, и ни у кого из следивших за партией в прямом эфире не было сомнений, что сейчас произойдёт третье повторение, автоматически фиксирующее ничью.

Фото: Стив Бонхейдж / FIDE.

В этот момент Дин отказался повторять ходы, дав понять, что играет на выигрыш. Для того, чтобы так поступить, требовалось большое мужество — в сложной позиции с меньшим временем, чем у соперника риск проиграть был особенно велик.





Это шокировало Яна, вследствие чего он сделал несколько слабых ходов. Дин играл уверенно и сильно, пока не предоставил сопернику последний шанс на спасение. Вынужденный быстро принять решения, Ян прошёл мимо него, и Дин довёл игру до победы.