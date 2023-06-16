В Нью-Йорке 15 июня было подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Тринидадом и Тобаго, сообщило агентство «Дунё».

Это 144-я страна, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.

От имени правительства двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН, посол Бахтиёр Ибрагимов и постоянный представитель Тринидада и Тобаго при ООН Деннис Фрэнсис.

«Я рад, что настал этот день, когда Тринидад и Тобаго и Узбекистан официально объявили миру и международному сообществу о своём решении установить дипломатические отношения, — сказал Деннис Фрэнсис после подписания коммюнике. — Мы в Тринидаде и Тобаго рассматриваем это как начало длительных и взаимовыгодных отношений с Узбекистаном, который является важным членом региона Центральной Азии».

Тринидад и Тобаго — государство, расположенное на северо-восточном побережье Южной Америки, является членом Британского содружества, а также Организации американских государств.

Стороны подтвердили заинтересованность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и её учреждений. Достигнута договорённость о поддержании двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества.

«Подписание документа стало важным шагом для активизации взаимодействия Узбекистана со странами Карибского бассейна», — отмечается в сообщении.

Ранее, 1 июня, постпред Деннис Фрэнсис избран председателем 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, в апреля Узбекистан также установил дипломатические отношения со Сьерра-Леоне.